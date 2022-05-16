對抗光老化必備！認識「諾貝爾級」成分富勒烯

富勒烯是美容界的大熱成分，以超強的抗氧化抗衰老能力見稱，也有美白和穩定肌膚的能力，日本有超過1500家醫美診所採用富勒烯產品作術後保養品。現時在香港也開始有更多人認識富勒烯的功效，究竟它的原理和獨特之處是甚麼呢？
諾貝爾級成份？和鑽石有甚麼關係？
不少富勒烯相關產品也聲稱這個成分是「獲得諾貝爾」的認可，是真的嗎？這不完全正確但也不是錯誤。
英國化學家克羅托、美國化學家斯莫利和柯爾於1985年一項碳鏈分子形成機制的研究中，意外地製造了一個未有先例的碳原子結構──由60個碳原子組成的C60，後來被稱為「富勒烯」(fullerene)，而這3人在1996年共同獲得諾貝爾化學獎。成份本身是未有直接得到諾貝爾獎，但發現成份的科學家就是得獎者，所以這句說話也是可接受的。
「富勒烯」是由60個碳原子所構成，呈完美的球型分子結構，也和美國建築師富勒(Buckminster Fuller)於1967年蒙特婁世界博覽會首創的球形穹頂建築相同，因些就以他命名。
另外，由於富勒烯和鑽石都是碳所組成的分子結構，所以不少宣傳也指富勒烯是「美容界的鑽石成分」，聽起來奢華又珍貴。
對抗光老化的自由基清道夫
富勒烯在抗老衰老原理是甚麼？要知道自由基(free radical)是肌膚老化的一大敵人，是新陳代謝的過程中所產生的副產物，令肌膚產生氧化，導致乾燥、暗沉和細紋等問題。 紫外線、環境污染，甚至生活習慣等外內在因素也會產生自由基，加速老化。
富勒烯的原理就是像磁鐵一樣吸附和清除肌膚中的自由基，減少氧化所造成的老化問題。 由於富勒烯的分子只有約1納米，所以能穿透肌膚表層、深入真皮層進行作用，所以能從肌膚底部開始抗衰老。
富勒烯的優點和要注意的地方
不少抗氧化成分如維他命C都不容易在日間使用。但富勒烯具耐紫外線能力，而且穩定性強，全天候也可以使用，也較少導致敏感紅腫。
但由於富勒烯的分子成份小，可以「載體」方式令保養成分能深入真皮層，若果產品中其他成份有刺激性，就有機會令刺激反應變得更嚴重。所以如果有仼何敏感不適，要立即停止使用。