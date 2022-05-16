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2022-05-16 16:51:19

對抗光老化必備！認識「諾貝爾級」成分富勒烯

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對抗光老化必備！認識「諾貝爾級」成分富勒烯

對抗光老化必備！認識「諾貝爾級」成分富勒烯

富勒烯是美容界的大熱成分，以超強的抗氧化抗衰老能力見稱，也有美白和穩定肌膚的能力，日本有超過1500家醫美診所採用富勒烯產品作術後保養品。現時在香港也開始有更多人認識富勒烯的功效，究竟它的原理和獨特之處是甚麼呢？

諾貝爾級成份？和鑽石有甚麼關係？

不少富勒烯相關產品也聲稱這個成分是「獲得諾貝爾」的認可，是真的嗎？這不完全正確但也不是錯誤。
英國化學家克羅托、美國化學家斯莫利和柯爾於1985年一項碳鏈分子形成機制的研究中，意外地製造了一個未有先例的碳原子結構──由60個碳原子組成的C60，後來被稱為「富勒烯」(fullerene)，而這3人在1996年共同獲得諾貝爾化學獎。成份本身是未有直接得到諾貝爾獎，但發現成份的科學家就是得獎者，所以這句說話也是可接受的。 

「富勒烯」是由60個碳原子所構成，呈完美的球型分子結構，也和美國建築師富勒(Buckminster Fuller)於1967年蒙特婁世界博覽會首創的球形穹頂建築相同，因些就以他命名。
另外，由於富勒烯和鑽石都是碳所組成的分子結構，所以不少宣傳也指富勒烯是「美容界的鑽石成分」，聽起來奢華又珍貴。

亞洲地區也有不少富勒烯成分產品，例如台灣出品的Juvaly。

亞洲地區也有不少富勒烯成分產品，例如台灣出品的Juvaly。

對抗光老化的自由基清道夫

富勒烯在抗老衰老原理是甚麼？要知道自由基(free radical)是肌膚老化的一大敵人，是新陳代謝的過程中所產生的副產物，令肌膚產生氧化，導致乾燥、暗沉和細紋等問題。 紫外線、環境污染，甚至生活習慣等外內在因素也會產生自由基，加速老化。
富勒烯的原理就是像磁鐵一樣吸附和清除肌膚中的自由基，減少氧化所造成的老化問題。 由於富勒烯的分子只有約1納米，所以能穿透肌膚表層、深入真皮層進行作用，所以能從肌膚底部開始抗衰老。

富勒烯成分像磁鐵一樣吸附和清除肌膚中的自由基。 Photo credit (Andrea Piacquadio from Pexels)

富勒烯成分像磁鐵一樣吸附和清除肌膚中的自由基。 Photo credit (Andrea Piacquadio from Pexels)

富勒烯的優點和要注意的地方

不少抗氧化成分如維他命C都不容易在日間使用。但富勒烯具耐紫外線能力，而且穩定性強，全天候也可以使用，也較少導致敏感紅腫。
但由於富勒烯的分子成份小，可以「載體」方式令保養成分能深入真皮層，若果產品中其他成份有刺激性，就有機會令刺激反應變得更嚴重。所以如果有仼何敏感不適，要立即停止使用。

作者介紹：
Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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