對抗光老化必備！認識「諾貝爾級」成分富勒烯

富勒烯是美容界的大熱成分，以超強的抗氧化抗衰老能力見稱，也有美白和穩定肌膚的能力，日本有超過1500家醫美診所採用富勒烯產品作術後保養品。現時在香港也開始有更多人認識富勒烯的功效，究竟它的原理和獨特之處是甚麼呢？

諾貝爾級成份？和鑽石有甚麼關係？

不少富勒烯相關產品也聲稱這個成分是「獲得諾貝爾」的認可，是真的嗎？這不完全正確但也不是錯誤。

英國化學家克羅托、美國化學家斯莫利和柯爾於1985年一項碳鏈分子形成機制的研究中，意外地製造了一個未有先例的碳原子結構──由60個碳原子組成的C60，後來被稱為「富勒烯」(fullerene)，而這3人在1996年共同獲得諾貝爾化學獎。成份本身是未有直接得到諾貝爾獎，但發現成份的科學家就是得獎者，所以這句說話也是可接受的。