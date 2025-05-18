小一入學前必看！ 教育局推5至6歲兒童發展建議 不愜意時要懂得罵人？

暑假將至，相信不少K3學生正在預備幼稚園畢業禮，預備成為小學生。不過小朋友的能力發展是否準備好踏上新旅程？教育局早前推出《幼稚園教育課程指引》，羅列5至6歲兒童的4大能力發展特徵。家長不妨參考，留意子女能力有否過度落後。

香港教育局於《幼稚園教育課程指引》中列出5至6歲兒童的發展特徵。（網絡圖片）

12. 能抄寫數字及簡單的中、英文字。

11. 能剪出不規則的圖案。

10. 能準確地把紙摺一半，再摺為四分一。

7. 能用擦膠擦紙而不會把紙撕破。

4. 能邊走動邊接球，踢中滾動的球，或用球拍打球。

3. 能獨自如成人般一步一級交替上落樓梯。

教育局於《指引》內列出5至6歲兒童在「體能發展」、「認知發展」、「語言發展」及「情意和群性發展」4大方面的發展特徵。但每個小朋友的發展步伐都不一樣，家長毋須過分擔心，有需要時可諮詢專業人士意見。

看鐘時，能讀出幾點鐘（如三點、四點），但視乎是否有學習機會。

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開始對日曆、時間有認識， 能說出年、月、日和星期。

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能複述五個剛剛聽過或見 過的數字。

能複述五個剛剛聽過或見 過的數字。

能複述五個剛剛聽過或見 過的數字。

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明白「半個」與「一個」 的分別。

明白「半個」與「一個」 的分別。

明白「半個」與「一個」 的分別。

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能指出物件的次序和位置（如第一、第二）。

能指出物件的次序和位置（如第一、第二）。

能指出物件的次序和位置（如第一、第二）。

能指出物件的次序和位置（如第一、第二）。

能指出物件的次序和位置（如第一、第二）。

能正確數出二十件物件，及寫至二十。

能正確數出二十件物件，及寫至二十。

能正確數出二十件物件，及寫至二十。

能正確數出二十件物件，及寫至二十。

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能從剛看過的圖畫講出大致內容。

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能從剛看過的圖畫講出大致內容。

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能說出各種顏色的名稱和日常物件的形狀。

能說出各種顏色的名稱和日常物件的形狀。

能說出各種顏色的名稱和日常物件的形狀。

能說出各種顏色的名稱和日常物件的形狀。

能說出各種顏色的名稱和日常物件的形狀。

長短、高矮、闊窄或大小不同的物件。

能輕易地以正確次序排列 長短、高矮、闊窄或大小不同的物件。

能輕易地以正確次序排列 長短、高矮、闊窄或大小不同的物件。

能輕易地以正確次序排列 長短、高矮、闊窄或大小不同的物件。

能輕易地以正確次序排列 長短、高矮、闊窄或大小不同的物件。

5至6歲小朋友開始對時間有認識。（網絡圖片）

語言發展

語言理解：

1. 開始明白「昨天」、「今天」、「明天」的分別。

2. 明白「內／外」、「遠／近」、「底／面」、「進／出」、「開始 ／結尾」等詞語。

3. 明白故事內容。

語言表達：

1. 能有條理的重述不久前發生的事情。

2. 能描述一幅圖畫。

3. 能和家人或其他小朋友互相溝通，毫無困難。

4. 談話時，能適當地輪候發言，也不會離題。

5. 語言的文法和結構，大致與成人無異。

6. 能運用「雖然」、「但係」、「不過」等詞語，但有時也會用詞不當。

7. 能用不同的形容詞來描述一個人或一件物品。

8. 對四季節令能作簡單的描述。

9. 能說出自己的生日。

10. 能適當地用詞語表達喜、怒、哀、樂等情緒。

11. 不愜意時，能用語言反辯、抗議，甚至出口罵人。

情意和群性發展

能與三、五個小朋友進行合作性的遊戲，明白公平的原則和需要服從小組的決定，也能向其他小朋友 解釋遊戲的規則。

能參與一些如棋子的檯面遊戲或比賽。

和小朋友相處時，開始選擇自己喜歡的玩伴。

能開關電視，選擇喜愛的節目。

自理能力：

用筷子吃飯夾菜。

在公眾場合，也能單獨去廁所。

若有訓練，部分兒童能在如廁後自行清潔。

穿衣時，知道選擇合適的衣物。

能用梳梳頭。

能做簡單家務，例如收拾自 己的衣物，在飯前協助擺置碗筷。

過馬路時會小心謹慎。