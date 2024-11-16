小一入學2025｜小一派位懶人包 自行分配學位/統一派位分別 附時間表

假如家長希望子女入讀官立或資助小學，須於每年9月領取「小一入學申請表」，向教育局遞交小一入學申請。教育局將小一入學機制主要分為「自行分配學位」及「統一派位」。自行分配學位又分為「世襲制」及「計分制」。以下一文釐清小一派位流程及附上時間表。

家長須於每年9月領取「小一入學申請表」，向教育局遞交小一入學申請。

小一派位 2025 ｜自行分配學位

如果家長有心儀的官立或資助小學，可以在2024年9月透過「小一入學電子平台」或將申請表直接交回心儀的學校。家長需要留意，只能向1間小學遞交申請，但申請不受校網限制，家長可為子女申請跨區學校。自行分配學位分為「世襲制」及「計分制」。

自行分配學位｜世襲制

世襲制是指「父/母在該小學就職」或「有兄/姊在該小學就讀」，如果符合以上其中一項條件，學校必定取錄該申請者。世襲制學位只會佔全部小一學額的30%，家長毋須擔心學位會全部被「世襲」。

假如申請自行分配學位人數過多，學校須按照「計分制」篩選學生。佔全部學額30%的世襲制學位若然未能盡用，均需要使用計分制甄選學生。

自行分配學位｜計分制

計分制當中，每項準則最高分為20分，最低為5分，準則包括「父/母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作」及「首名出生子女(即為家庭各子女中最年長者)」，申請者最高可獲35分。

家長毋須在小一入學申請表上申報有關項目，電腦會按申請兒童的出生日期計算有關分數。如果相同分數申請人數超過學額，小學需在公平公正情況下自行抽籤或交由教育局中央抽籤決定。

學校將於2024年11月18日自行公布「自行分配學位」結果，家長可在當日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。獲得自行分配學位的申請兒童姓名將在有關的學校張貼，家長須於11月20至21日到獲取錄的學校爲子女辦理註冊手續。倘若家長未能在指定限期内辦理註冊手續，則會被當作放棄自行分配學位論。