小一面試｜50條小一面試常問題目 附小組面試常見活動

踏入11月，小一首輪面試進行得如火如荼，以下整理了10條小一面試必問題目，讓家長及小朋友練習對答，做好準備，順利入到心儀小學。 最後更有幼稚園校長親授面試貼士，為幼稚園面試作好全面準備。
小一面試題目｜自我介紹
小朋友叫甚麼名字？
今年幾多歲？
家裡有甚麼人？
就讀哪間幼稚園
平日最喜歡吃甚麼
你喜歡你的幼稚園嗎？為甚麼？
你上學時最喜歡與哪個人一起玩？
小一面試題目｜家庭生活
父母的工作是？
父母叫甚麼名字？
父母電話是？
與甚麼人同住?
早上通常是誰叫你起床？
平日是誰負責教你做功課？
家中是誰幫你簽手冊？
平日是如何上學？步行、乘搭公共交通工具還是私家車？
放學後會做甚麼？
放假時會做甚麼？
父母放工後會與你做甚麼？
小一面試題目｜常識題
一年有多少個月？
一個月有多少日？
一個星期有少日？
乘坐交通工具時有甚麼事可以做？甚麼事不能做？
中秋節有甚麼慶祝活動？
農曆新年有甚麼慶祝活動？
聖誕節有甚麼慶祝活動
可以在甚麼地方玩球類活動？
如何保持個人衛生？
紅色的士與綠色的士的分別？
過海可以乘坐甚麼交通工具？
過馬路時要注意甚麼？
小一面試題目｜情景題
有緊急情況時，應該撥打哪個電話？
如果有陌生人敲門，應該怎樣做？
如果收到陌生人電話，應該怎樣做？
發生火警應該要怎樣做？
如果撿到$20，你會怎樣做?
如果你好想得到某件玩具，但父母不答應買，你會怎樣做？
如果與父母走失，你會怎樣做？
如果見到有同學哭，你會怎樣做？
如果有陌生人請你吃糖，你會怎樣做？
如果你不小心打碎東西，你會怎樣做？
小一面試題目｜小組面試常見題目
考生們舉手搶答，問題主要圍繞時事或常識，例如今屆特首是誰？美國總統是誰？農曆新年時會說甚麼恭賀說話？
考生們一起畫畫閱讀，觀察他們之間的互動及反應
一起砌積木
玩拼圖遊戲
做手工或勞作
在眾人面前講故事
在眾人面前表演長處，例如是唱歌或跳舞等
用牙籤砌一幅圖畫
請小朋友畫一幅圖畫後介紹自己的作品
每組獲發圖片或文字卡，完成卡上的任務