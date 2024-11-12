小一面試｜50條小一面試常問題目 附小組面試常見活動

踏入11月，小一首輪面試進行得如火如荼，以下整理了10條小一面試必問題目，讓家長及小朋友練習對答，做好準備，順利入到心儀小學。 最後更有幼稚園校長親授面試貼士，為幼稚園面試作好全面準備。

小一入學首輪面試正進行得如火如荼。

平日是如何上學？步行、乘搭公共交通工具還是私家車？

家中是誰幫你簽手冊？

早上通常是誰叫你起床？

父母的工作是？

你上學時最喜歡與哪個人一起玩？

你喜歡你的幼稚園嗎？為甚麼？

家裡有甚麼人？

小一面試題目｜常識題

一年有多少個月？

一個月有多少日？

一個星期有少日？

乘坐交通工具時有甚麼事可以做？甚麼事不能做？

中秋節有甚麼慶祝活動？

農曆新年有甚麼慶祝活動？

聖誕節有甚麼慶祝活動

可以在甚麼地方玩球類活動？

如何保持個人衛生？

紅色的士與綠色的士的分別？

過海可以乘坐甚麼交通工具？

過馬路時要注意甚麼？

小一面試題目｜情景題

有緊急情況時，應該撥打哪個電話？

如果有陌生人敲門，應該怎樣做？

如果收到陌生人電話，應該怎樣做？

發生火警應該要怎樣做？

如果撿到$20，你會怎樣做?

如果你好想得到某件玩具，但父母不答應買，你會怎樣做？

如果與父母走失，你會怎樣做？

如果見到有同學哭，你會怎樣做？

如果有陌生人請你吃糖，你會怎樣做？

如果你不小心打碎東西，你會怎樣做？

小一面試題目｜小組面試常見題目

考生們舉手搶答，問題主要圍繞時事或常識，例如今屆特首是誰？美國總統是誰？農曆新年時會說甚麼恭賀說話？

考生們一起畫畫閱讀，觀察他們之間的互動及反應

一起砌積木

玩拼圖遊戲

做手工或勞作

在眾人面前講故事

在眾人面前表演長處，例如是唱歌或跳舞等

用牙籤砌一幅圖畫

請小朋友畫一幅圖畫後介紹自己的作品

每組獲發圖片或文字卡，完成卡上的任務