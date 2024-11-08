小三TSA｜TSA中文科達標率創新低 考評局指考生寫作欠主要信息 寫邀請卡但沒有邀請對方

考評局今周向教育局提交2024年TSA報告。報告顯示，小三中文的達標率創新低，僅得80.9%。報告讚揚考生寫作上能寫簡單書信或邀請卡，但只有近半數學生能按照題目要求寫出「試後活動」，建議多讀多寫，提高寫作能力。報告提供的範例中顯示，有考生寫邀請卡，但沒有邀請對方參加，令人哭笑不得。

小三 TSA 中文科｜未能按題目語境填寫適當詞語 今年小三TSA中文科達標率僅得80.9%，自2017年起連續4年下跌。考評局在報告中臚列考生的強項與弱項。閱讀卷方面，考評局指學生能理解句子之間的關係及理解篇章內容要點等。但同時指出，考生未能按題目語境填寫「欣賞」，有考生詞語配搭上不恰當，錯誤填寫為「老師帶領我們到禮堂，『聽到』香港舞蹈團精彩的演出。」

小三 TSA 中文科｜考生沒有明確寫出邀請訊息 寫邀請卡但沒有邀請對方 寫作卷方面，考評局認為大部分考生能用書面字詞及文句寫作，文句大致通順，用詞恰當，惟內容方面表現稍遜。只有近半數考生能夠按題目要求書寫「試後活動」。有考生寫邀請信時，沒有明確指出邀請訊息，令人哭笑不得。考生實用文格式上亦有遺漏，欠寫上祝頌語。