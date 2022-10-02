小劇場戲曲節10月開鑼 兩套新劇+兩套得獎作登場

「香港友好協進會呈獻：小劇場戲曲節2022」在踏入十一國慶後拉開帷幕，於本月14日至12月3日隆重登場！兩套全新小劇場粵劇包括名伶羅家英首部粵劇獨腳戲《修羅殿》及由小劇場粵劇得獎班底打造的第三套原創作品：《奉天承運》(預演)，並重演兩套得獎佳作：《霸王別姬》(新編)及《文廣探谷》，讓劇迷大飽眼福。
《文廣探谷》
它於本月14至16日公演，曾獲三項大奬包括2019年第四屆北京新文藝團體優秀戲劇展演「戲曲類最佳劇目」、「戲曲類最佳演員」(黎耀威)、第六屆北京當代小劇場戲曲藝術節「優秀劇目獎」，可謂不可多得的粵劇。
故事講述楊文廣夢見祖輩楊繼業舞動楊氏金刀，闖李陵碑而死，臨終囑子孫繼承正道。文廣醒後反覆思量自己習武多時，卻未獲傳承楊家獨門刀法，逐翻閱家傳《楊氏寶鑑》，睹精湛武藝，為作為楊家子孫卻未得真傳而慚愧。及後，其父楊宗保被西夏王文困於葫蘆谷中，他逐領兵救父，……此劇除保留傳統排場，還加入科技效果，在歷史故事裡表達現今社會的傳承精神，是不可錯過的劇目。
演員：黎耀威、黃寶萱、吳立熙、沈柏銓
《霸王別姬》
曾獲邀參與亞洲多個城市之藝術節，2022年更入選「中國當代小劇場戲劇40年影響力榜單」，是40套得獎作品之中唯一獲獎的粵劇作品。這套屢獲殊榮的劇目結合傳統粵劇表演程式及當代舞台設計，細膩刻劃西楚霸王項羽與虞姬淒美之情。
《修羅殿》
由名伶羅家英獨擔大旗的《修羅殿》是今屆小劇場戲曲節的矚目之作，由家英哥親自創作並一人分飾多角。此劇將在戲曲中心茶館劇場上演十場，由黑澤明經典電影《羅生門》改編而成，故事保留劇本骨幹，時空則由平安時代改為明末，由強盜、僧侶、樵夫與其妻各自描述的一件命案開展，在審訊過程中帶出多個不同版本的「真相」。作品參考了電影剪接與現代劇場的敍事手法，透過多媒體互動，在台上不斷轉換時間與空間，讓觀眾以不同角度思考道德、信任和人性。
《奉天承運》(預演)
它是小劇場戲曲節首次進駐自由空間公演，可容納更多觀眾。此劇為戲曲中心首個通達共融的製作，特別邀請一位以手語溝通的聾人藝術家參演。此外，每場演出均設有劇場視形傳譯服務，務求將粵劇之美推廣至不同的觀眾層面。
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