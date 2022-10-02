小劇場戲曲節10月開鑼 兩套新劇+兩套得獎作登場

「香港友好協進會呈獻：小劇場戲曲節2022」在踏入十一國慶後拉開帷幕，於本月14日至12月3日隆重登場！兩套全新小劇場粵劇包括名伶羅家英首部粵劇獨腳戲《修羅殿》及由小劇場粵劇得獎班底打造的第三套原創作品：《奉天承運》(預演)，並重演兩套得獎佳作：《霸王別姬》(新編)及《文廣探谷》，讓劇迷大飽眼福。

《文廣探谷》

它於本月14至16日公演，曾獲三項大奬包括2019年第四屆北京新文藝團體優秀戲劇展演「戲曲類最佳劇目」、「戲曲類最佳演員」(黎耀威)、第六屆北京當代小劇場戲曲藝術節「優秀劇目獎」，可謂不可多得的粵劇。

故事講述楊文廣夢見祖輩楊繼業舞動楊氏金刀，闖李陵碑而死，臨終囑子孫繼承正道。文廣醒後反覆思量自己習武多時，卻未獲傳承楊家獨門刀法，逐翻閱家傳《楊氏寶鑑》，睹精湛武藝，為作為楊家子孫卻未得真傳而慚愧。及後，其父楊宗保被西夏王文困於葫蘆谷中，他逐領兵救父，……此劇除保留傳統排場，還加入科技效果，在歷史故事裡表達現今社會的傳承精神，是不可錯過的劇目。

演員：黎耀威、黃寶萱、吳立熙、沈柏銓