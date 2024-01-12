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生活
2024-01-12 17:40:00

小單位必備家電｜「超纖薄」型蒸氣洗衣機 「除菌、除皺、除味」一機到位

資料由客戶提供

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小單位必備家電｜「超纖薄」型蒸氣洗衣機 「除菌、除皺、除味」一機到位

小單位必備家電｜「超纖薄」型蒸氣洗衣機 「除菌、除皺、除味」一機到位

香港地皮向來都是「寸土寸金」，許多人會選擇購買房價比較低的小型單位居住。對於小單位房屋來說，最難避免「空間不足」的問題。洗衣機、雪櫃等大型家電是每個家庭中不可缺少的，然而對於小單位房屋來說，無論將電器放在哪裏、怎麼放置，都難免會令空間變得狹窄。想要把空間運用得更有效率，除了從裝修設計入手，選擇合適的家電亦很重要。

Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機機身僅38cm，有「同款最薄洗衣機」之稱。

Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機機身僅38cm，有「同款最薄洗衣機」之稱。

Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機，歐洲製造，更是同級最薄1。其淨機身厚度僅為38cm，可以置於廚櫃、浴室洗手盆下方，用盡家中每吋空間。雖然機身比一般市面上的薄，但仍能夠同時容納最多6公斤的衣物（約等於24件衣物），足夠一般小家庭使用。

 

機身不佔位置卻實用性高 可達至「蒸氣防敏」

Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機的體積比市面上大部分「迷你」，但論功能卻一點也不輸其他型號。其最大的賣點，除了纖薄，更內置VapourCare蒸氣護理功能，令衣物洗後保持潔淨衛生，非常適合有小朋友的家庭選用。

Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機有多款實用功能，能呵護家中的大人及小孩。

Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機有多款實用功能，能呵護家中的大人及小孩。

Electrolux伊萊克斯 PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機內設「蒸氣防敏程序」，只需簡單一按即可做到「蒸洗同步」，機內系統預設60度水溫及額外過水階段，經測試證實有效去除99.99%依附於衣物上的細菌及病毒2。減少接觸有害物質，大人、小朋友甚至是長者自然可以降低患病的機會。

 

實用洗衣「熨衣」、「去味」

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Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機–VapourCare蒸氣護理「防敏．除菌．除皺」

Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機–VapourCare蒸氣護理「防敏．除菌．除皺」

蒸氣除了能夠做到「除菌防敏」功效，更可達至「除皺」、「除味」。做運動、吃燒烤或火鍋後，衣物容易沾上氣味，Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機的VapourCare蒸氣防敏程序，於潔衣過程中打開衣物纖維，有助去除衣物異味，加強清潔效果。而蒸氣功能更有效撫平衣物皺摺，配合滾筒輕柔轉動，能保持衣物柔順平直。

一部洗衣機便能做到「除菌、除皺、除味」，絕對是方便且快捷！

 

一級能源標籤 節能減碳

Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機即使功能性多，但它持有香港一級能源標籤，對比其他多功能牌子洗衣機，不僅能夠節省耗電用量，採用智能變頻摩打，比起一般的洗衣機更有效縮短22%的洗衣時間，達至可持續發展生活模式。

 

Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機EW6S3626BM

Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機EW6S3626BM

Electrolux伊萊克斯PerfectCare 600纖薄型蒸氣洗衣機EW6S3626BM

尺寸

595mm（闊）x 420mm*（深）x 845（高）

【*淨機身深度為380mm】3
種類 前置式洗衣機
最高脫水轉速 1200
洗衣容量（公斤） 6
羊毛護理標籤

 

即日起至1月31日，凡選購伊萊克斯指定型號之洗衣機（包括6公斤1200轉PerfectCare 600前置式纖薄型蒸氣洗衣機），即可尊享紐西蘭原裝進口的ecostore有機天然洗衣液（1升）。ecostore有機天然洗衣液蘊含純天然植物和礦物成分，有洗衣柔順、鎖色護衣的功效，讓一家大小能享受純天然潔淨體驗。

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ecostore有機天然洗衣液

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產品網站：https://www.electrolux.com.hk/zh-hk/appliances/washing-machine/ew6s3626bm/?gclid=Cj0KCQiAsburBhCIARIsAExmsu5GkmV6R2JiXL3FutCUK0fYbzIGJax77y0TiDARjCECXwkc2Ss0t1kaAlrqEALw_wcB

 

1相較於Electrolux 7公斤以下之前置式洗衣機

2根據2021年由 Swissatest Testmaterialien AG 發表對金黃色葡萄球菌、屎腸球菌、白色念珠菌、銅綠假單胞菌和 噬菌體MS2外部測試的報告（測試報告編號：202120117

3部分產品規格及功能或因型號而有所不同，38厘米洗衣機深度只適用於EW6S3626BM / EW6S4603BM

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