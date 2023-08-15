小太空人一飛衝天│8位小太空人完成9天「太空探索之旅」

計劃的贊助及主辦機構萬通保險國際有限公司（萬通保險）特別於日前為完成任務歸來的小太空人舉行慶祝典禮，並邀請計劃的名譽贊助人出席，包括香港十大傑出青年兼資深傳媒人車淑梅小姐、中華人民共和國第十及十一屆全國人民代表大會香港區代表何鍾泰博士工程師、國際商會香港區會主席李澤培太平紳士及香港恒生大學校長何順文教授。
小太空人一飛衝天│「萬通保險小太空人訓練計劃」提升航天科技興趣和太空知識
「萬通保險小太空人訓練計劃」創辦於1999年，為全港澳首個為小朋友提供模擬太空人訓練的計劃，這個富有意義的社會公益活動，除深受校方、家長和小朋友的支持，更獲得社會賢達及港澳各大學校長出任為計劃的名譽贊助人及評判。藉著三輪嚴謹的選拔，以及獨特、新穎的培訓方式，計劃旨在提升小朋友對航天科技和太空知識的興趣，培養他們堅毅和自信的個性，活出「It is Possible!」的精神，實現人生目標。計劃的另一特色是締造家長與子女並肩學習的機會，加強親子關係。最後脫穎而出的八位參加者，可於暑假期間與一名同行家長前往美國體驗為期九天的美國太空探索之旅，實現星空夢想。
小太空人一飛衝天│八位萬通保險小太空人遠赴美國參觀及模擬訓練
八位萬通保險小太空人包括許靖悠、黎忻瀚、梁凱晴、倫睿希、達芷欣、王爾騰、胡文博及吳坤奇，早前遠赴美國，展開為期九天的「太空探索之旅」，分別於亨茨維爾（Huntsville, Alabama）太空訓練營接受模擬太空人訓練，以及前往佛羅里達州參觀甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）。
小太空人一飛衝天│「太空探索之旅」帶來畢生難忘的學習體驗
「太空探索之旅」為小太空人帶來畢生難忘的學習體驗，透過理論與實踐並重的訓練，增進他們對太空及先進航天科技的知識。旅程首站為美國亨茨維爾太空訓練營，小太空人接受了多項具挑戰性的模擬太空人訓練，當中包括在1/6地心吸力下感受月球漫步、模擬駕駛實物原大的太空船、乘坐多軸椅感受太空無重力狀態、製作及發射模型火箭、以及模擬於太空步出機艙外執行「太空任務」等。第二站於佛羅里達州甘迺迪太空中心進行，小太空人可近距離觀看火箭發射台，參觀土星5號火箭及標誌著太空探索重要里程的「亞特蘭蒂斯」號（Atlantis）。此外，小太空人更與曾執行太空任務的太空人Marcos Pontes真情對話，了解太空人於太空工作及生活的情況。
小太空人一飛衝天│八位小太空人展現『It is Possible!』的精神
萬通保險行政總裁葉嘉年先生表示︰「我們衷心感謝各位計劃的名譽贊助人、校方、家長和小朋友對『萬通保險小太空人訓練計劃』的支持。八位小太空人展現『It is Possible!』的精神，在受訓期間通過重重考驗，完成任務。希望這次畢生難忘的體驗，成為他們日後實現遠大夢想的動力，讓他們敢於面對人生的每一個挑戰，充滿信心地實現『未來在我手』的願景。」