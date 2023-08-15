小太空人一飛衝天│8位小太空人完成9天「太空探索之旅」

計劃的贊助及主辦機構萬通保險國際有限公司（萬通保險）特別於日前為完成任務歸來的小太空人舉行慶祝典禮，並邀請計劃的名譽贊助人出席，包括香港十大傑出青年兼資深傳媒人車淑梅小姐、中華人民共和國第十及十一屆全國人民代表大會香港區代表何鍾泰博士工程師、國際商會香港區會主席李澤培太平紳士及香港恒生大學校長何順文教授。

小太空人一飛衝天│ 「萬通保險小太空人訓練計劃」提升航天科技興趣和太空知識

「萬通保險小太空人訓練計劃」創辦於1999年，為全港澳首個為小朋友提供模擬太空人訓練的計劃，這個富有意義的社會公益活動，除深受校方、家長和小朋友的支持，更獲得社會賢達及港澳各大學校長出任為計劃的名譽贊助人及評判。藉著三輪嚴謹的選拔，以及獨特、新穎的培訓方式，計劃旨在提升小朋友對航天科技和太空知識的興趣，培養他們堅毅和自信的個性，活出「It is Possible!」的精神，實現人生目標。計劃的另一特色是締造家長與子女並肩學習的機會，加強親子關係。最後脫穎而出的八位參加者，可於暑假期間與一名同行家長前往美國體驗為期九天的美國太空探索之旅，實現星空夢想。