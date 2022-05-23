小孩挨跌價值逾5萬元「天線得得B」 母親睇片後質疑被屈 玩具店KKplus發聲明回應

小朋友弄壞別人的東西，店家要其父母賠償都很正常，但最近有間玩具店，被小朋友將店內的大型昂貴公仔「天線得得B」挨跌至「五馬分屍」後，網民卻多數支持弄壞公仔的家人，甚至暗指放置公仔的店舖為「黑店」，原因是這小朋友的媽媽為弄壞了的公仔賠償後，翻看CCTV片段，在facebook上分享了該次「倒楣」的經歷。

有感詐騙 造成心理壓力 這位媽媽指：「尋日行朗豪坊，我無留意掛住睇野，突然發出好大聲，轉身個公仔爆晒頭，個員工第一句就話我個仔踢個公仔，我同我老公即時賠錢，我同我老公同埋個仔都嚇到呆晒，佢故意同唔小心，都係我教得唔夠好，但係佢屈我個仔，我都係收人地send條片先知我鬧錯個仔，咁貴既公仔無鎖住、完全無嘢圍住，我已經覺得好唔合理，我真係覺得好離譜。可以話佢唔小心，但屈佢踢直頭覺得詐騙，埋單三萬幾，我真係心理壓力好大，以後都唔敢行街。」

一家人獲網民力撐 有網民看到後，就力撐這位媽媽，「我唔會賠得咁輕易，你小朋友挨到係無得駁，但佢依家擺出黎乜都無保護，就好似碰瓷咁屈錢一樣」、「小朋友都無預計過公仔會跌，根本就唔應該怪晒佢度，果間舖頭都有責任保護自己既財物」、「根本就係間舖頭老屈人，當刻你應該要報警，唔應該咁快賠錢比佢哋」「你地係有責任，不過間鋪都好大問題，乜野保護設施都冇，有冇見過有藝術展會乜野保護設施都無先？除非果件藝術品係話本身既用意係任你觸摸，用觸摸去感受下件藝術作品，但依間鋪有同類事件，今次已經係第四單，你地應該搵東張西望去訪問下佢地啦，真心。」更有很多人留言關心小朋友有否受傷，並疑惑店家為何不圍住那麼昂貴的公仔？