小朋友不願溫書做功課？衛生署推5大建議助孩子主動學習

小朋友一到做功課、溫書或上興趣班時就「耍手擰頭」，提不起勁？父母短期內可以用吃雪糕或玩玩具等「甜頭」利誘孩子學習，但這絕非長期可行的方法。衛生署推出9大建議，幫助家長提高子女的學習積極性，即看下文！

主動學習的小朋友大多數在自尊感、成功感、創意及毅力上高於被動學習的孩子，他們會嘗試使用不同方法解決問題，亦不會以分數為學習目標，通常學習成效會較高。 良好的親子關係 孩子十分需要家長的關心和支持。高質素的親子關係是需要父母足夠投入。父母須付出時間與孩子相處聊天，除了可以增進對孩子的了解，促進語言發展，更可使子女有穩定的情緒和合作性去進行學習。 建立日常生活規律 規律日常作息有助孩子養成良好學習態度及習慣。例如制定固定的睡眠時間和學習時段，以及親子遊戲時段等，幫助孩子養成自動自覺和自律的生活態度。 親子閱讀是培養小朋友閱讀習慣及興趣的關鍵。家長可挑選一些趣味性的圖書，與子女一起閱讀及談論書中的內容，但切勿將閱讀變成訓練孩子認字的工具。

合理的期望 尊重孩子的個別差異和學習方式 每個小朋友都是獨特的，家長須明白孩子個別能力上的差異，並從日常生活中觀察他的特性，作出合理的期望。假如有些孩子善於表達和思考，家長不妨多與孩子討論，啟發思維；有些孩子喜歡透過親身體驗學習，家長亦可透過實物和戶外活動等幫助學習。 小朋友擁有成功的學習經驗，自然會對自己的能力有正面看法，增強自信心及願意主動學習。 提供機會面對挑戰 小朋友親身經歷不同困難，有助學習如何面對挫折和從錯誤中學習，以建立對世界的認識和自信。家長毋需憂慮而過份保護，讓他們失去學習的機會。家長不妨讓孩子自己嘗尋找解決困難的方法，避免即時提供直接援助或答案。例如子女在砌拼圖時遇到困難，可先觀察他的反應，待有需要時才引導孩子解難，例如家長可說「你看哪一塊砌圖與這塊的顏色一樣？」

鼓勵和讚賞 濫用和不適當地讚賞會造成過分吹捧，導致孩子變得沾沾自喜。家長不妨欣賞和稱讚孩子的學習熱忱和過程中的努力，並非只稱讚他的能力和成果。例如在孩子初學寫字時，父母可直接描述他的行為，以鼓勵和讚賞孩子付出的努力，如「你這麼努力地完成這份功課，我很高興！」 讚賞子女後，家長可提出有建設性及子女能力可及的建議，例如可說「下次你試試把這橫劃在這兒較高的地方，那麼字就不會跑出框框了。」切忌使用「愚蠢」等負面的批評字眼，也應避免多次重寫，影響學習興趣。 發掘孩子的興趣和創意 3至5歲孩子對身邊事物充滿好奇。父母可於日常生活中，以最低限度的規範及安全情況之下，盡量給孩子自由和空間去探索不同的事物，例如容許孩子在指定的地方塗鴉或把玩具拆開研究等。 當家長與孩子一起探索不同事物時，應盡量讓孩子做主導及以問題引導孩子思考，並過程中稱讚他的努力及成果。例如「你想知道為甚麼車子會開動？我們看看車子開動的時候甚麼東西在動？」 資料來源：衛生署家庭健康服務