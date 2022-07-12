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生活
2022-07-12 23:28:27

小朋友在家運動 踢走肥胖 促進健康

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孩子在家原地跑，也能夠消耗體力，提升健康。

孩子在家原地跑，也能夠消耗體力，提升健康。

中國香港體適能總會行政總監黃永森博士。

中國香港體適能總會行政總監黃永森博士。

根據知名智能手錶品牌於疫情初期所發布的數據顯示，歐美和亞洲發達地區用戶的每周平均步數下跌10%30%不等。而據中國香港體適能總會透過問卷所收集的數據，第四波疫情學校暫停實體課期間，中學生於上課日的步行數目亦明顯地減少了。另外，小朋友更因為運動不足及生活行為改變而變得肥胖，家長怎樣做才能令小朋友健康及發育正常呢？ 圖：陳奕釗 文：袁雅婷

 

生活行為改變 導致小朋友肥胖

該會行政總監黃永森博士表示，根據業內推算及觀察，疫情令學校停課，並改變小朋友的生活，例如體力活動量下降、能量消耗減少、食量增加，以及經常坐著不動，例如使用手機、平板或電腦等電子產品，上zoom課、做功課、利用社交平台與好朋友在網上會面聊天，甚至打遊戲等。黃永森博士稱，這些行為上的轉變，都會引致小朋友活動量及能量消耗下降。

黃博士指出，疫情更改變了小朋友的睡眠時間，令他們睡得更晚及更少。很多生長激素都需要在兒童睡眠過程裡產生效用，如果睡眠不足，壓力荷爾蒙、皮質醇都會偏高，繼而影響身體其他激素的反應，例如瘦體素，會減少身體的活躍程度，於是令孩子變得容易肥胖；生長激素受到影響也會令成長出現一些負面情況。

睡眠不足會令小朋友變得容易肥胖，甚至影響發育。

睡眠不足會令小朋友變得容易肥胖，甚至影響發育。

小朋友經常使用手機、平板或電腦等，上zoom課或做功課，都會減少活動量及能量消耗，引致肥胖。

小朋友經常使用手機、平板或電腦等，上zoom課或做功課，都會減少活動量及能量消耗，引致肥胖。

疫情下難參與運動

黃博士認為，現今的學校對運動文化推廣充足，而學校的運動課、聯課活動、課外的體育訓練等，都可以令小朋友投入運動。但疫情期間，學生須注射齊三針疫苗，才能在學校吃飯及進行課外活動。然而小學生注射疫苗的比率不高，使得恢復面授課後，小朋友都難以參與課外活動；到康文署體育館都需要符合注射疫苗的要求，小朋友做運動的機會變得更少及更困難。

這些原因都會導致孩子有肥胖問題，而就讀高小或初中處於發育階段的學生，更是「特別重災區」，值得社會關注。

家長宜多帶小朋友進行戶外活動。

家長宜多帶小朋友進行戶外活動。

在家進行體適能

為鼓勵學生在疫情期間，堅持做運動，中國香港體適能總會「聯校智能運動STEM大賽」作為義務顧問，教授家長及小朋友留家抗疫。黃博士分享了三套體適能運動，讓小朋友在家訓練。

訓練平衡──頂咕𠱸行直線│1.在頭頂放置一個小型咕𠱸。 訓練平衡──頂咕𠱸行直線│2.小朋友需要直線行走而咕𠱸不掉下來。
訓練柔軟度──伸展下腰背│1. 先仰臥，膝蓋彎曲，雙腳放在地上。 訓練柔軟度──伸展下腰背│2. 將雙手扣放膝蓋下方，用手輕拉膝蓋。 訓練柔軟度──伸展下腰背│3. 旁邊孩子可助躺下的小朋友慢慢地將兩個膝蓋帶到胸口，並停留30秒，做2至3組。
訓練柔軟度──伸展大腿內側肌肉│1. 坐在地上，雙腳屈起，兩腳底貼合。 訓練柔軟度──伸展大腿內側肌肉│2. 保持動作，膝蓋上下擺動數十下。 訓練柔軟度──伸展大腿內側肌肉│3. 腰帶挺直，雙手放前，上身前傾至大腿內側肌肉有拉扯感為止，維持30秒，做2至3組。
家長千萬別看輕了步行，小學男女生每天行過萬步，即等於進行了60分鐘中等至劇烈程度的有氧體能運動。

家長千萬別看輕了步行，小學男女生每天行過萬步，即等於進行了60分鐘中等至劇烈程度的有氧體能運動。

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