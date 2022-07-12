小朋友在家運動 踢走肥胖 促進健康

根據知名智能手錶品牌於疫情初期所發布的數據顯示，歐美和亞洲發達地區用戶的每周平均步數下跌10%至30%不等。而據中國香港體適能總會透過問卷所收集的數據，第四波疫情學校暫停實體課期間，中學生於上課日的步行數目亦明顯地減少了。另外，小朋友更因為運動不足及生活行為改變而變得肥胖，家長怎樣做才能令小朋友健康及發育正常呢？ 圖：陳奕釗 文：袁雅婷

生活行為改變 導致小朋友肥胖

該會行政總監黃永森博士表示，根據業內推算及觀察，疫情令學校停課，並改變小朋友的生活，例如體力活動量下降、能量消耗減少、食量增加，以及經常坐著不動，例如使用手機、平板或電腦等電子產品，上zoom課、做功課、利用社交平台與好朋友在網上會面聊天，甚至打遊戲等。黃永森博士稱，這些行為上的轉變，都會引致小朋友活動量及能量消耗下降。

黃博士指出，疫情更改變了小朋友的睡眠時間，令他們睡得更晚及更少。很多生長激素都需要在兒童睡眠過程裡產生效用，如果睡眠不足，壓力荷爾蒙、皮質醇都會偏高，繼而影響身體其他激素的反應，例如瘦體素，會減少身體的活躍程度，於是令孩子變得容易肥胖；生長激素受到影響也會令成長出現一些負面情況。