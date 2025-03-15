小朋友要食藥打針？兒童醫療輔導師3招助孩子克服適應

小朋友抗拒及恐懼看醫生、打針及食藥是常事，亦是家長的經常遇到的真實寫照。他們面對冰冷的醫療程序，少不免對心理造成負面影響。駐守不同醫院的兒童醫療輔導師會使用各種道具及方法，協助病童降低對醫療程序的恐懼。兒童癌病基金的兒童醫療輔導師分享3個小妙招，幫助家長降低子女對看醫生的恐懼。

招式 1 ｜做好心理準備

不少兒童在見醫生或進行醫療程序前，已經開始抗拒進行程序。兒童醫療輔導師認為，家長於治療前應先站在子女的角度，了解他們的身心理原因，再找出相對應的分散注意力技巧，幫助子女緩解焦慮及緊張。

輔導師建議，家長不妨於輕鬆的環境中，預先向他們講解接下來將會進行的醫療程序，讓子女清楚醫護人員的醫療步驟，提前做好心理準備，減輕對治療的不安感，有助醫療程序更為暢順。