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生活
2025-03-15 10:00:00

小朋友要食藥打針？兒童醫療輔導師3招助孩子克服適應

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小朋友要食藥打針？兒童醫療輔導師3招助孩子克服適應
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小朋友抗拒及恐懼看醫生、打針及食藥是常事，亦是家長的經常遇到的真實寫照。他們面對冰冷的醫療程序，少不免對心理造成負面影響。駐守不同醫院的兒童醫療輔導師會使用各種道具及方法，協助病童降低對醫療程序的恐懼。兒童癌病基金的兒童醫療輔導師分享3個小妙招，幫助家長降低子女對看醫生的恐懼。

兒童醫療輔導師3招幫助兒童克服看醫生難題。

招式1｜做好心理準備

不少兒童在見醫生或進行醫療程序前，已經開始抗拒進行程序。兒童醫療輔導師認為，家長於治療前應先站在子女的角度，了解他們的身心理原因，再找出相對應的分散注意力技巧，幫助子女緩解焦慮及緊張。

輔導師建議，家長不妨於輕鬆的環境中，預先向他們講解接下來將會進行的醫療程序，讓子女清楚醫護人員的醫療步驟，提前做好心理準備，減輕對治療的不安感，有助醫療程序更為暢順。

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招式2｜陪伴助建安全感

「陪伴」是孩子建立安全感的基本步。兒童醫療輔導師建議，家長若能令子女感受到父母的支持及陪伴，適當的時候給予肢體接觸及情感支持，有效提升他們的安全感。例如，在治療中主動協助兒童緩解焦慮，對孩子的感受表示理解「我知道會好驚」、「我陪著你」、「我們一齊入去見醫生」等，緊記避免使用「學會做一個大女孩/男孩」或「大女孩/男孩是不會哭的」等否定情緒的說話，無助緩解情緒之餘，可能更為壓抑孩子需求。

「陪住你」、「一齊入去見醫生」從表達帶出安全感。

招式3｜玩小遊戲紓壓

家長可透過「遊戲化陪伴」緩解子女焦慮，例如引導他們進行「上山落山呼吸法」互動練習 ，深吸氣時想像自己正在上山往上吸氣，緩吐氣時模擬落山輕輕呼。這類具象化活動既能轉移注意力，又能調節生理緊張反應。研究顯示，此類共同參與的減壓模式有效減低52%兒童醫療抗拒行為及自然強化親子信任關係。

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