小朋友驚打針點算好？兒童醫療輔導師分享貼士 一寶物可阻隔打針痛感

大多數人對打針的第一印象都是感到恐懼擔憂，酒精刺鼻味道加上尖銳針孔，令人難以忘懷，小朋友對打針更是退避三舍。協助兒童進行各種醫療程序的兒童醫療輔導師譚凱欣姑娘，向家長傳授貼士，減低小朋友對打針的恐懼。
兒童醫療輔導師（舊稱：醫院遊戲師）是透過一系列遊戲及情緒輔導，協助長期病及癌症兒童準備不同的醫療程序，期望減低他們對醫療程序的恐懼及憂慮。每年3月是全球「兒童醫療輔導服務月」，旨在提升公眾對兒童醫療輔導師的認識，讓更多有需要家庭受惠專業服務。
為何打針前後要有準備及安撫?
小朋友一聽到要打針，可能會回憶起上次的可怕回憶，表達強烈拒絕。輔導師認為，年紀較小的兒童未必能用言語表達自己的感受，但當他們經歷同樣的情境時，身體會不自覺表現緊張。她建議家長每一次打針前後，要給予孩子足夠的心理準備及安撫，協助子女累積正面回憶，他們自然會有信心面對下次的注射。
準備打針及事後安撫技巧大放送
並非每位家長清楚如何幫助子女準備打針及事後安撫。譚凱欣姑娘分享5大技巧：
- 家長先瞭解子女的需要。有些小朋友喜歡安靜完成整個程序，但有些小朋友喜歡聽着音樂打針，家長清楚他們的性格需求有助過程流暢完成。
- 家長亦須放鬆心情。孩子能感受到家長的情緒，家長心情緊張，他們自然跟著緊張，讓程序未必能順利完成。
- 給予足夠心理準備。父母可在家透過講故事或角色扮演遊戲，向子女作預告。打針前不妨再次預告「媽媽會陪你入房，我們會看見......」，讓子女有充足準備。
- 滿足子女生理需求。讓孩子在吃飽或換了乾淨尿片後才打針。
- 準備安撫物件。父母可預先準備小朋友平日最喜歡的小被子或毛公仔，讓他們 可以抱著進行程序。
假如子女對打針有強烈抗拒，家長又可以怎麼辦？譚姑娘指出，2至3歲幼兒幻想力豐富，可能覺得支針會進入自己身體，又會覺得打針屬對自己的懲罰，所以不願意接受治療。她建議，家長可先認同孩子的情緒，再表示自己會在旁陪伴，給予足夠的安全感。例如家長可說「我明白你很害怕，不過爸爸/媽媽會一直陪伴你。」
打針姿勢推薦
打針時，家長可視乎打針的部位及小朋友的喜好，使用以下4個姿勢抱著孩子。
輔導師寶物分享
譚姑娘表示，假如兒童醫療輔導師在場，他們會使用「Buzzy Bee」的蜜蜂造型工具。先將「蜜蜂」放在打針位置附近的皮膚，透過「蜜蜂」持續的震動，有效阻隔打針的痛感。雖然「蜜蜂」毋須專業人士操作，但譚姑娘認為在醫護人員或兒童醫療輔導師輔助下使用，可發揮「蜜蜂」的最大效能。家長若有需要，不妨諮詢在場醫護人員的意見。
卡通膠布/鼓勵說話/輕黏土有助安撫
完成整個程序後，譚凱欣提醒家長小朋友需要時間冷靜，家長可繼續用他習慣喜歡的姿勢擁抱子女，安撫他的情緒，之後再稱讚小朋友「剛才很合作，做得很好！」如果子女有喜歡的卡通人物的話，不妨帶備該卡通人物主題膠布，在原本醫療膠布的位置上再貼上卡通膠布，肯定及鼓勵小朋友的行為。假如打針後，子女恐懼或緊張情緒持續，她建議家長不妨選購輕黏土或泥膠，透過搓揉輕黏土幫助他們減壓。
假如有兄弟姊妹的話，讓弟妹觀看哥哥姐姐打針，作為一種預告方法又是否好事？譚姑娘認為，如果哥哥姐姐過往打針過程合作，不妨一試。萬一他們過程中掙扎及反抗的話，可能反倒嚇怕弟妹。所以她建議父母要有家人在旁協助的情況下，才可嘗試。