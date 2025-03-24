小朋友驚打針點算好？兒童醫療輔導師分享貼士 一寶物可阻隔打針痛感

大多數人對打針的第一印象都是感到恐懼擔憂，酒精刺鼻味道加上尖銳針孔，令人難以忘懷，小朋友對打針更是退避三舍。協助兒童進行各種醫療程序的兒童醫療輔導師譚凱欣姑娘，向家長傳授貼士，減低小朋友對打針的恐懼。

打針是不少幼童的噩夢。（網絡圖片）

兒童醫療輔導師（舊稱：醫院遊戲師）是透過一系列遊戲及情緒輔導，協助長期病及癌症兒童準備不同的醫療程序，期望減低他們對醫療程序的恐懼及憂慮。每年3月是全球「兒童醫療輔導服務月」，旨在提升公眾對兒童醫療輔導師的認識，讓更多有需要家庭受惠專業服務。

為何打針前後要有準備及安撫?

小朋友一聽到要打針，可能會回憶起上次的可怕回憶，表達強烈拒絕。輔導師認為，年紀較小的兒童未必能用言語表達自己的感受，但當他們經歷同樣的情境時，身體會不自覺表現緊張。她建議家長每一次打針前後，要給予孩子足夠的心理準備及安撫，協助子女累積正面回憶，他們自然會有信心面對下次的注射。