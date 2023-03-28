小熊浸溫泉！くまちゃん温泉香港之湯到港 首間海外小熊溫泉火鍋 甜品夠吸睛

紅爆北海道和東京 的くまちゃん温泉小熊火鍋，以熊仔浸溫泉的得意情景吸取人氣，繼 札幌和 涉谷店，最近選中香港作為第三間分店基地「くまちゃん温泉 香港之湯」，隱藏於新開業美食廣場 Carnival 裡成為店中店，這裡由捲起「男湯」或「女湯」暖簾入店開始，到選擇湯底，最後坐在被熊仔包圍的氛圍下享用一人火鍋，也充滿溫泉旅館的氣息。

「くまちゃん温泉 香港之湯」的裝潢與日本店一樣，四周充滿浸溫泉氣息，牆上有小熊家族享受浸溫泉的畫面，部分畫風亦跟足日本店，連餐牌的字句也令人幻想到自己在浸溫泉，例如「入浴後」、「浸到頭部」、「沐浴後一杯是不可或缺」等。

這裡主打的一人熊仔火鍋，由選擇湯底開始，打開餐牌會見到五款常設療效之湯，包括分別有美肌、健康及長壽等功效的膠原蛋白濃雞湯、擔擔麵、鰹魚湯、壽喜燒、豆乳湯及韓國辣泡菜，第六款為期間限定的神秘「季節之湯」，好像剛開業就推出有袪濕功效的四川麻辣湯，適合現在潮濕的春天享用。每個套餐可跟配不同價錢的肉類拼盤，另有蔬菜拼盤、烏冬或白飯，由$108起跳的特選雞腿肉，到招牌「特選雜錦盛合」，盛合集齊日本產和牛、豚肉、嫩滑雞肉及丸類、亦可單點追加其他肉類或小食。