小熊維尼小家電登陸7-11 KAKAO FRIENDS/勞蘇精品廚具同步登場

7-11便利店又推新精品，包括一系列小熊維尼小家電，如無線鍵盤、無線滑鼠、2合1鏡面時鐘及無線吸塵器，由小熊維尼陪伴大家居家工作。除了小熊維尼，還有KAKAO FRIENDS、LINE FRIENDS minini陶瓷砂鍋，小熊維尼及勞蘇圍裙隔熱墊套裝，顏色豐富的廚房用品，點綴家居之餘，更可輕鬆享受下廚樂！另有縮骨遮、成人立體口罩及地毯等精品，款款都實用可愛，明日（21日）早上7時起在全線7-11便利店即可預購，各位粉絲不容錯過！

今次主打的小熊維尼小家電，包括無線鍵盤、無線滑鼠、2合1鏡面時鐘及無線吸塵器，淡黃色的小熊維尼無線鍵盤，以圖形及卡通圖案為按鍵，趣味十足。可同時連接三個設置，採用2種連接，包括藍牙和2.4G USB接收器，10米無線範圍，是居家工作或點綴辦公室桌面的可愛單品。同樣以淡黃色為主的小熊維尼無線滑鼠可同時連接3台設備，採用2種連接，滑鼠點擊超靜音，可與小熊維尼無線鍵盤配成一套。

而小熊維尼2合1鏡面時鐘以電子時鐘結合化妝鏡設計，鏡面角度可調節。設有三段式調節顯示亮度，設有日子功能、鬧鐘功能、睡眠模式等。支授Type-C插電/3A電池。可作化妝鏡、電子時鐘、裝飾擺設等實用又美觀，點綴房間。手提型無線吸塵器非常適合家居或車箱清潔，無線設計更靈活。吸力約6500Pa，可以使用2顆鋰電池2000mAh。採用HEPA高效過濾網，清潔無難度，體積細小，存放更方便。