小王子80周年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽門票 早鳥優惠：家庭套裝門票送限定版小王子禮品包 人均低至$200

享譽全球的經典著作Le Petit Prince《小王子》剛好80歲生辰，率先於即日起至8月27日在THE ONE商場推出全港首個小王子80周年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽，以「經典風格 x 創意互動 x本地藝術家創作」為概念，打造5大劇場式主題展區重新演小王子經典場景，透過AR互動、光影互動及創作，以及沉浸式打卡等方式，帶來意想不到觀賞體驗。
全港首個小王子80周年展覽《藝遊宇宙》互動展覽
小王子80周年展覽《藝遊宇宙》於即日起至8月27日暨THE ONE商場L9樓層舉辦。以「經典風格x創意互動x本地藝術家創作」為概念，打造5大劇場式主題展區重新演小王子經典場景，透過AR互動、光影互動及創作，以及沉浸式打卡等方式，帶來意想不到觀賞體驗。
大會特別邀得6位本地著名藝術家，以神來畫筆重新創作小王子拜訪六個星球的奇遇。門票即日起獨家於KKday接受預訂。於2023年7月28日前購買任何套票/門票，憑每個電子憑證可獲贈展覽限定版小王子金屬書籤1張，數量有限，贈完即止。每售出一張門票主辦方將捐贈港幣伍元正予「香港小王子基金」作慈善用途。
*未滿3歲之小童可免費參觀，11歲或以下小童須由18歲或以上成人陪同。
【KKday獨家早鳥優惠】《藝遊宇宙》互動展覽入場門票
KKday優惠：成人HK$230/位起，小童 HK$200/位起
【KKday獨家早鳥優惠】《藝遊宇宙》互動展覽家庭門票（2成人+1小童）
KKday優惠: 2成人+1小童HK$600/組起，平均 HK$200/位
【KKday獨家早鳥優惠】《藝遊宇宙》互動展覽單人套裝
KKday優惠：成人HK$280/位起，小童HK$250/位起
成人套裝包括：成人淨入場門票1張、獨家限定版小王子《藝遊宇宙》禮品包1份*
*禮品包包括：《小王子》書籍造型收納盒連斜孭掛帶1件+小王子筆記本1件+名信片1張+手機夾片1 張
小童套裝包括：小童淨入場門票1張、獨家限定版小王子《藝遊宇宙》禮品包1份*
*禮品包包括：《小王子》旅行喼造型玩具盒1件+小王子填色冊連顏色筆1套+小王子印章1套
【KKday 獨家早鳥優惠】《藝遊宇宙》互動展覽家庭套裝（2成人+1小童）
KKday優惠：2成人+1小童 HK$750/組 起，平均HK$250/位 套裝包括：成人淨入場門票2張、小童淨入場門票 1 張、獨家限定版小王子《藝遊宇宙》禮品包2份
-成人版禮品包1份，包括：《小王子》書籍造型收納盒連斜孭掛帶1件+小王子筆記本1件+名信片1張+手機夾片1張
-兒童版禮品包1份，包括：《小王子》旅行喼造型玩具盒1件+小王子填色冊連顏色筆1套+小王子印章1套
小王子80週年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽
日期：即日起至 8月27日
時間：11:00 - 20:00
地點：（展覽）香港尖沙咀彌敦道100號THE ONE L9樓層
（Pop-Up Store）香港尖沙咀彌敦道100號 THE ONE L1樓層Shop117