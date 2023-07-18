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2023-07-18 21:39:23

小王子80周年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽門票 早鳥優惠：家庭套裝門票送限定版小王子禮品包 人均低至$200

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小王子80週年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽，打造5大劇場式主題展區，重新演繹經典場景。

小王子80週年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽，打造5大劇場式主題展區，重新演繹經典場景。

享譽全球的經典著作Le Petit Prince《小王子》剛好80歲生辰，率先於即日起至827日在THE ONE商場推出全港首個小王子80周年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽，以「經典風格 x 創意互動 x本地藝術家創作」為概念，打造5大劇場式主題展區重新演小王子經典場景，透過AR互動、光影互動及創作，以及沉浸式打卡等方式，帶來意想不到觀賞體驗。

全港首個小王子80周年展覽《藝遊宇宙》互動展覽

小王子80周年展覽《藝遊宇宙》於即日起至827日暨THE ONE商場L9樓層舉辦。以「經典風格x創意互動x本地藝術家創作」為概念，打造5大劇場式主題展區重新演小王子經典場景，透過AR互動、光影互動及創作，以及沉浸式打卡等方式，帶來意想不到觀賞體驗。

大會特別邀得6位本地著名藝術家，以神來畫筆重新創作小王子拜訪六個星球的奇遇。門票即日起獨家於KKday接受預訂。於2023728日前購買任何套票/門票，憑每個電子憑證可獲贈展覽限定版小王子金屬書籤1張，數量有限，贈完即止。每售出一張門票主辦方將捐贈港幣伍元正予「香港小王子基金」作慈善用途。

*未滿3歲之小童可免費參觀，11歲或以下小童須由18歲或以上成人陪

 

小王子Pop-Up Store 小王子80週年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽

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KKday獨家早鳥優惠】《藝遊宇宙》互動展覽單人套裝

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成人套裝包括：成人淨入場門票1張、獨家限定版小王子《藝遊宇宙》禮品包1*

*禮品包包括：《小王子》書籍造型收納盒連斜孭掛帶1+小王子筆記本1+名信片1+手機夾片1

小童套裝包括：小童淨入場門票1張、獨家限定版小王子《藝遊宇宙》禮品包1*

*禮品包包括：《小王子》旅行喼造型玩具盒1+小王子填色冊連顏色筆1+小王子印章1

KKday 獨家早鳥優惠】《藝遊宇宙》互動展覽家庭套裝（2成人+1小童）

KKday優惠：2成人+1小童 HK$750/ 起，平均HK$250/ 套裝包括：成人淨入場門票2張、小童淨入場門票 1 張、獨家限定版小王子《藝遊宇宙》禮品包2

-成人版禮品包1份，包括：《小王子》書籍造型收納盒連斜孭掛帶1+小王子筆記本1+名信片1+手機夾片1

-兒童版禮品包1份，包括：《小王子》旅行喼造型玩具盒1+小王子填色冊連顏色筆1+小王子印章1

小王子印章 小王子筆記本 小王子填色冊連顏色筆 手機夾片 成人套裝禮品包 信片 限定版小王子金屬書籤 旅行喼造型玩具盒

小王子80週年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽

日期：即日起至 827

時間：11:00 - 20:00

地點：（展覽）香港尖沙咀彌敦道100THE ONE L9樓層

Pop-Up Store）香港尖沙咀彌敦道100 THE ONE L1樓層Shop117

優惠連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/146006?cid=13367

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