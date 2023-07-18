小王子80周年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽門票 早鳥優惠：家庭套裝門票送限定版小王子禮品包 人均低至$200

享譽全球的經典著作Le Petit Prince《小王子》剛好80歲生辰，率先於即日起至8月27日在THE ONE商場推出全港首個小王子80周年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽，以「經典風格 x 創意互動 x本地藝術家創作」為概念，打造5大劇場式主題展區重新演小王子經典場景，透過AR互動、光影互動及創作，以及沉浸式打卡等方式，帶來意想不到觀賞體驗。

全港首個小王子 80 周年展覽《藝遊宇宙》互動展覽

小王子80周年展覽《藝遊宇宙》於即日起至8月27日暨THE ONE商場L9樓層舉辦。以「經典風格x創意互動x本地藝術家創作」為概念，打造5大劇場式主題展區重新演小王子經典場景，透過AR互動、光影互動及創作，以及沉浸式打卡等方式，帶來意想不到觀賞體驗。

大會特別邀得6位本地著名藝術家，以神來畫筆重新創作小王子拜訪六個星球的奇遇。門票即日起獨家於KKday接受預訂。於2023年7月28日前購買任何套票/門票，憑每個電子憑證可獲贈展覽限定版小王子金屬書籤1張，數量有限，贈完即止。每售出一張門票主辦方將捐贈港幣伍元正予「香港小王子基金」作慈善用途。

*未滿3歲之小童可免費參觀，11歲或以下小童須由18歲或以上成人陪同。