小眾香水｜小眾香氛Scented Niche進駐銅鑼灣 多款隱世香水無懼「撞香」

平日買主流品牌的香水，總有與人「撞香」的可能，如果想透過香氣令人留下印象，不妨試試小眾香水。本地小眾香水店Scented Niche於2018年在歌賦街開設首間專門店，搜羅世界各地的小眾香水，以及其他與香氣有關的產品予惜香一族。品牌今年踏入5周年，為進一步拓展市場，首度進駐銅鑼灣Fashion Walk，希望向欣賞香氣的年輕族群介紹香水創作背後的故事。

Fashion Walk新店佔地逾1,000尺，選取歐陸式胡桃木系裝潢，併襯啞金色的幾何線條層架及裝飾，讓顧客恍如置身歐洲購物旅程中，一邊挑選喜歡的香水、蠟燭及擴香等，一邊認識不同品牌的風格，以及體驗各殿堂級調香師所創造的獨特香氛。今次為大家介紹新店的幾個亮點，即使是新手都可以秒懂這些小眾香。

Francis Kurkdjian在香氛界享負盛名，被喻為「天才調香師」，更曾獲法國政府表揚及頒發「藝術與文學勳章」（Ordre des Arts et des Lettres）。Indult Paris這個牌子正是由Francis Kurkdjian創立，當中以Tihota的呍呢嗱與麝香互相混融的效果最為出眾，令不小愛香者拾回兒時美食呍呢嗱奶油甜餅的味道。

如果喜歡香氛蠟燭，一定有聽過Trudon這個牌子！這個法國皇室香氛品牌Trudon擁有近400年悠久歷史，曾為法國歷代皇室如路易十四和拿破崙定制蠟燭，是世界上最古老的香薰蠟燭工坊，堅持全手工打造。新店設Trudon專屬歐陸式橡木展示牆，設計靈感參考自18世紀法國豪宅和府邸的格調，延續品牌巴黎店的風格，並同場展出Trudon全新推出、以瑪麗王后為靈感的「Tuileries 杜樂麗花園」室內香氛系列，包括香氛蠟燭及擴香支，向王后一生最喜愛的玫瑰致敬。

如果你喜歡沉穩而又有味覺衝擊的香氣，就可以考慮一下rasei fort.的香水。這個品牌由Fort & Manlé的始創人Rasei Fort，以自己名字命名創立，主打矜貴成分如最優質的沉香木、陳年威士忌等，獨特的香味如坐上亞拉丁神毯遊走於中東的夜空。

全新「 Heeley Manor 香薰蠟燭」系列

Heeley是法國獨立小眾品牌，調香師兼創始人James Heeley是位英國人，大學讀藝術心理學，畢業後到法國工作，曾是一位廣告設計師。在工作期間，James Heeley意外地發現香水世界的樂趣，於是利用休息時間自學如何創作香水，為此還跑到法國南部的香水之都Grasse研究香水調配，最後更獲得一群香水愛好者支持，成立這個以自己為名的香水品牌。

「Heeley Manor香薰蠟燭」由James Heeley全新創作，香薰蠟燭的每款香水均透過專門研發，可在蠟燭冷熱狀態下優化香氣擴散。而且均由法國製造，盛載於由人手拋光的橄欖綠色玻璃和雪白色豪華禮盒中。備有BENEDICTION祝聖、FIGUIER EN MEDITTERRANEE地中海無花果、FLEUR D’ORANGER橙花、FLORENTINE LEATHER佛羅倫思皮革的氣味。