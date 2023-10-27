小眾香水｜法國小眾香水EX NIHILO來港 盤點5款標誌香水/主打客製化香氛

來自法國的小眾奢華香氛品牌EX NIHILO最近來港，在國際金融中心商場開設全港首間品牌旗艦店，為顧客提供沉浸式的香氣體驗。品牌主打獨家的Osmologue科技，提供客製化香水的選項，帶來極為精準的香調。 這個品牌於2013年在巴黎創立，名字出自拉丁文，有「無中生有」之意，由Sylvie Loday、Olivier Royère、Benoît Verdier 3位巴黎都會人士創立，品牌沿襲法國大革命大破大立的精神，挑戰既有套路，進行破壞式創新，只選用頂級獨到的香氛素材，賦予調香師全然的揮灑空間，並與創意、有潛力的藝術新生代合作。

EX NIHILO由Sylvie Loday、Olivier Royère、Benoît Verdier創立。

總店坐落於聖多諾黑街352號，比鄰凡登廣場的經典風華，而香港的店面設計亦體現了EX NIHILO理念，絲滑的白色灰泥材質與293號藍色(EX NIHILO 的標誌顏色)形成鮮明對比，更利用花紋大理石和藍色磨砂樹脂折射光線，而鏡面天花板是對巴黎精品店的致敬，上面的波紋靈感來自香港周圍的水域，帶來充滿未來主義的海洋美學。

EX NIHILO 來港｜ Osmologue 技術 客製化香氛 EX NIHILO的賣點包括獨家的Osmologue科技，讓客人隨心所欲選用頂級獨家的調香素材，針對創始系列(INITIALE 系列)和傳奇系列(BABYLONE 系列)香氛調配客製化香氛。在巴黎、紐約、倫敦、杜拜、香港以及多國EX NIHILO旗艦店，皆提供訂製香氛服務。

EX NIHILO 來港｜ MASTER PIECE 系列 獨一無二香氣 品牌更將其訂製香氛服務發揮到極致，尊貴的MASTER PIECE系列，由世界頂尖調香大師獨家特調，靈感、素材和成本皆無極限，並由Reflections Copenhagen設計工作室特別為品牌製作的水晶瓶身。目前全球只限定於5間旗艦店——巴黎、倫敦、杜拜、台北旗艦店和香港旗艦店內展示，與3款特製淡香精供顧客鑑賞體驗。而一旦有顧客選購其中一款香氣，此香氣即不再出售，在全球旗艦店下架，保證購買者是此款香氛全球唯一擁有者，11萬多的價錢，除了香水本身，另包括10支500毫升的refill香水，買家用畢後，亦可再補購。

EX NIHILO 來港｜ BLUE TALISMAN 十周年特別香氛 如果覺得MASTER PIECE系列太貴，其實品牌也有眾多價位相宜的香水。例如為了慶祝品牌踏入十周年而推出BLUE TALISMAN十周年特別香氛，香水以巴黎現代前衛為靈感，透過融合生薑帶來的清爽氣息，以及麝香和琥珀香調，呈現巴黎凡登廣場的寶石香氣。

EX NIHILO 5款標誌香氛｜INITIALE-FLEUR NARCOTIQUE 品牌對巴黎左岸新一代前衛女性的全新詮釋，世故而魅惑。木質香氣中包覆感性的牡丹，繾綣纏繞乍看坦率的花朵，輕盈飄逸卻發散致命魅力。

INITIALE-FLEUR NARCOTIQUE $1,820/50ml、$2,620/100ml

EX NIHILO 5款標誌香氛｜INITIALE-COLOGNE 352 這是品牌在巴黎聖多諾黑旗艦總店的代表香氣，細緻的義大利檸檬香氣撲鼻而來，漸漸深入至核心的橙花息，收攏在存在感強烈的雪松木、癒創木和白麝香底蘊中。清新閃耀，像是踩著充滿朝氣的步伐，穿越過春日早晨的杜樂麗花園。

INITIALE-COLOGNE 352 $1,820/50ml、$2,620/100ml

EX NIHILO 5 款標誌香氛 ｜ INITIALE-SANTAL CALLING 明亮而舒緩的氣息，巧妙地將精緻的麝香與令人無法抗拒的乳香融合，檀香的柔滑在馬達加斯加濃郁的香草波旁威士忌中繾曲，營造出迷人香氣。

INITIALE-SANTAL CALLING $1,820/50ml、$2,620/100ml

EX NIHILO 5 款標誌香氛 ｜ INTERDITES - LUST IN PARADISE 來自花園的輕盈明亮白色牡丹花，調和粉紅胡椒香氣。花香如瀑布奔放揮灑，縫綴著清新耀眼的荔枝香氣；雪松與麝香交織令人陶醉的經典香氣，在肌膚留下被陽光輕吻的感受。

INTERDITES - LUST IN PARADISE $1,820/50ml、$2,620/100ml

EX NIHILO 5 款標誌香氛 ｜ INTERDITES - VESPER GLITZ 自由靈魂在色彩斑斕的夜色與熾熱的氣息中蓬勃而生動，茉莉與含羞草在一旁搖曳著散令人陶醉的氣息。