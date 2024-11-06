小眾香水｜法國香水品牌Bienaime來港 帶來4款復古香水及潤手霜

源於1935年的法國香水品牌Bienaimé，本來自創始人去世而被遺忘，卻在3年前被Cécilia Mergui意外發掘而將之重生。香水配方經過現代化改造，但瓶身保留復古設計，點綴裝飾梳妝台和浴室。Bienaimé由小眾香水品牌scented niche引入香港，各位喜歡復古懷舊風格的女生不要錯過。

小眾香水｜法國香水品牌Bienaime來港 帶來4款復古香水及潤手霜

Bienaime早於1935年由前衛而大膽的調香師 Robert Bienaimé建立，但於1960年品牌因創始人去世而被遺忘。直到 2021年，時裝買手Cécilia Mergui在一次瀏覽網路跳蚤市場時，無意中發現了Bienaimé 品牌的粉盒。自少就熱衷於Art Deco美學潮流的Cécilia，立即被這款美麗產品吸引，決意要令品牌重生，更於2019年購買了該品牌，將品牌重塑成環保可持續及又具復古風格的小眾香水品牌。

目前Bienaimé 4款香水靈感來自原有配方，但經過現代化改造，呈現出更現代、更復古的香味。4款香水分別是Vermeil、Jours Heureux、La Vie En Fleurs、 Fleurs d'été，均以花香為主，散發淡雅的復古香氣，還提供環保設計的補充貨裝。另外亦有兩款護膚品包括潤手霜，以及可用於身體及秀髮的閃爍夢幻香膏，為肌膚披上一層精緻閃爍的彩虹面紗，打造亮麗的肌膚，十分適合年尾的派對季節。