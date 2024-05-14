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生活
2024-05-14 12:00:00

小眾香水2024｜法國小眾香氛品牌L‘Artisan Parfumeur來港、Perfumer H蒲公英香水

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小眾香水2024｜法國小眾香氛品牌L‘Artisan Parfumeur來港、Perfumer H蒲公英香水

小眾香水2024｜法國小眾香氛品牌L‘Artisan Parfumeur來港、Perfumer H蒲公英香水

香水是展現個人特質與風格的「隱形服」，以噴灑在身上淡淡的香氣，展現自我品味。今次為一眾女生介紹多款小眾香水，包括剛剛來港的LArtisan Parfumeur阿蒂仙之香，以及Perfumer H的蒲公英香水，各位香氛控不要忘記前往朝聖。

小眾香水2024LArtisan Parfumeur阿蒂仙之香 ifc限定概念店開幕

來自法國巴黎的殿堂級小眾沙龍香氛品牌L'Artisan Parfumeur「阿蒂仙之香」最近來港，並在中環ifc開設首間期間限定概念店。這個品牌由Jean Laporte1976年創立，他本身是一名化學家、一位訓練有素的藥師，也是一名熱愛香水的調香師。他的香氛之旅從單一香水「Mûreet Musc」開始，後於1979年在巴黎開設首家精品店。在調香師職業生涯中，Laporte一直嘗試各種稀有和未加工的藥用植物，結合傳統的調配手法研發，製作出多個香水系列，時至今日，品牌最暢銷的香水都未曾停產，也沒有重新配製。

 

小眾香水2024｜L‘Artisan Parfumeur阿蒂仙之香 ifc限定概念店開幕

小眾香水2024｜L‘Artisan Parfumeur阿蒂仙之香 ifc限定概念店開幕

加入稀有藥用植物

品牌最受歡迎的香水包括靈感啟源系列的隱凡之路(Passage dEnfer)，以及植物秘境系列的神秘深淵(Abyssae 33)。前者加入熏香、雪松和白合金等迷人香氣，帶來獨特而神秘的香調；後者則以神秘的海底為主題，香水突顯尤加利樹的舒緩氣息，縷縷幽香中綻放柔和玫瑰芬芳，並透著朦朧的羊絨木氣息。

小眾香水2024｜L‘Artisan Parfumeur 隱凡之路 Passage d'Enfer $1,460 小眾香水2024｜L‘Artisan Parfumeur 神秘深淵 Abyssae 33 $2,090

品牌的標誌性香調亦延伸至身體護理品，可搭配香水層疊使用。此系列包括護手霜、香氛皂、去角質凝露及潤膚乳，以馥郁清香呵護肌膚，讓身心在芬芳中愜意放鬆。

小眾香水2024｜店內展示品牌多個系列。 小眾香水2024｜L‘Artisan Parfumeur 在ifc開設限定概念店。
L‘Artisan Parfumeur 阿蒂仙之香期間限定概念店

L‘Artisan Parfumeur 阿蒂仙之香期間限定概念店

LArtisan Parfumeur 阿蒂仙之香期間限定概念店

地址：中環國際金融中心商場1LA2

營業時間：上午11時至下午9

小眾香水2024Perfumer H 春日蒲公英

英國調香師Lyn Harris創建的Perfumer H，去年在灣仔日街開設專門店，店內有品牌逾30款香氛作品，包括香水、蠟燭、線香及室內擴香等，更特別的是，店內特設pantry區域，售賣英國小眾品牌的茶葉、果醬及調味料等，客人可在品茶小區小歇，停下來好好品嚐茶飲，並慢慢為香水試味，令味覺與嗅覺再昇華。該店更提供香水及蠟燭補充服務，推動環境永續。

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店內設有bar枱位置，讓客人品茶。

店內設有bar枱位置，讓客人品茶。

Perfumer H日前推出全新春季香水「蒲公英」，蒲公英個性樂觀而隨性，是充滿野性的花卉。這款香水靈感來自品牌創辦人兼調香師Lyn的童年記憶，她回憶起於悠長午後的戶外時光，輕輕吹散蒲公英，使綠色莖頂的種子隨風起舞的棉白絮語。

「蒲公英」的香氣以現代蕨類構成；前調融合清甜的西西里檸檬、突尼西亞橙花與意大利柑橘，並由清新綠葉、馥郁的伊朗香脂和梅子香氣提升。自由奔放的野生草本植物、法國薰衣草、羅勒和意大利薄荷葉輕綴香根草基調，最後以柔和而有深度的檀香木和豆蔻與浪漫麝香的封存香味。

「蒲公英」香水 $1,400/50ml、$1,900/100ml 蒲公英茶 $320/30g

同步發布蒲公英茶

「蒲公英」春季香水將伴隨品牌的蒲公英茶一同發布，蒲公英茶由品牌調香師透過對香氣的分析而混合的茶，結合茉莉花茶、抹茶、蒲公英和雲尼拿。抹茶一般帶有微甘，但這款蒲公英茶經細心調配，加入茉莉花茶與雲尼拿，令茶的口感更加柔和圓滑。

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店內特設pantry區域，售賣英國小眾品牌的茶葉、果醬及調味料等。 現場有逾30款香氛作品。 店內提供香水及蠟燭補充服務，推動環境永續。
Perfumer H的創辦人兼調香師Lyn Harris。

Perfumer H的創辦人兼調香師Lyn Harris。

Perfumer H

Perfumer H

Perfumer H

地址：香港灣仔日街1

電話/WhatsApp5965 2439

營業時間：上午11時至下午8

小眾香水2024Serge Lutens La fille tour de fer 鐵塔之女 $1,850/100ml$1,300/50ml

La fille tour de fer鐵塔之女代表巴黎人的自由精神，她毫不顧忌傳統禮儀的束縛，在任何情況下都保持著輕鬆自在的態度。香水以粉紅胡椒天然精油、土耳其和保加利亞玫瑰原精及鳶尾花為主要香調。透過這款散發巴黎街頭氣息的全新玫瑰香氣，打破巴黎甜美女孩的一貫形象，運用獨特的性感魅力和風格來征服世界，帶來誘人、堅定的氣息。

小眾香水2024｜Serge Lutens La fille tour de fer 鐵塔之女 $1,850/100ml 、$1,300/50ml

小眾香水2024｜Serge Lutens La fille tour de fer 鐵塔之女 $1,850/100ml、$1,300/50ml

小眾香水2024Mendittorosa Mauna Extrait de Parfum $2,600/100ml

意大利藝術香水品牌Mendittorosa推出全新香水Mauna，在印度古語梵文中，Mauna的意思是寂靜無聲、無言，Mauna的核心是印度檀香，正是這款香水的主調，向寂靜致敬。意大利藝術家 Alessandro Reggioli 製作的 Mendittorosa標誌性手工木盒中，他還製作了專屬裝飾，陶瓷帽上一朵綻放的蓮花，依偎在手工裝飾的帆布葉子上，代表著在寂靜無聲中探索的明顯與潛意識之間的精神聯繫。(Scented Niche有售)

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小眾香水2024｜Mendittorosa Mauna Extrait de Parfum $2,600/100ml

小眾香水2024｜Mendittorosa Mauna Extrait de Parfum $2,600/100ml

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