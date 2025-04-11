小童免費坐機鐵！ 5.5前兒童免費往返機場 成人2人同行享高達63折 的士轉乘獲半價優惠

假期將至，不少人已經預訂機票酒店，準備享受春日時光。機場快綫由即日起至5月5日推出「小確幸」節日限定活動。乘客除了可於機場快綫香港站領取專屬四葉草行李箱貼紙外，小童更可免費乘搭機場快綫，2至4位成人同行更加可享高達63折優惠，一家大細各享不同優惠！的士轉乘機場快綫，可於指定客務中心領取機鐵半價優惠。

設計專屬 四葉草行李箱貼紙 由即日起至5月5日上午9時至晚上9時期間，乘客可於機場快綫香港站L2層的特設櫃位，隨意設計及印製自己專屬四葉草行李箱貼紙，為旅程注入平安。

小童免費坐機鐵+成人63折優惠 港鐵更推出不同車費優惠活動，一家大細盡享不同優惠。在活動期間，小朋友持有效小童八達通，即可免費由香港站、九龍站或青衣站乘坐機場快綫往返機場，快捷又方便。 成人同樣享有吸睛優惠！只要2至4位成人一同到機場快綫客務中⼼ (博覽館站除外)購買單程團體票，即享高達63折的優惠。

機場快綫特別延長「的士轉乘優惠」活動至8月31日。乘客需於入閘前，於機場快綫香港站、九龍站或青衣站的客務中心，出示HK$50或以上即日的⼠收據，即可領取八達通半價優惠前往機場！

機鐵仔更於指定時間快閃機場快綫車站，向乘客送上四葉草香薰卡。