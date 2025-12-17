下星期就是聖誕假期，各位家長想好帶小朋友去邊度玩未？嘉道理農場暨植物園將於12月25日至31日一連七日，為所有11歲或以下兒童提供免費入場，園區遠離都市繁囂，除了可以觀賞不少罕見植物和可愛動物，更可以參觀完成翻新的翟克誠野生動物護理中心，寓學習於娛樂，絕對是聖誕親子好去處！

嘉道理農場暨植物園 親子活動推介

翟克誠野生動物護理中心在今年夏天完成翻新，完成升級工程後，中心為居住在內的動物提供更豐富的生活環境，同時也為訪客帶來更舒適的參觀體驗。 大家來到可探訪赤麂Didi和Sasa，護理中心特別增添了大型樹幹與木材，鼓勵牠們展現原始的玩樂天性；而豹貓Lula更會在新設的攀爬枝網探索和玩樂，非常可愛。



如果對自然藝術有興趣，不妨參觀《意．象——香港原生植物的多元描繪》藝術展覽 ，展覽跨越科學與藝術的界限，透過精確植物科學繪圖與富於表現力的傳統中國畫兩種風格，呈現七種具代表性的原生植物物種的姿態。小朋友可透過展覽，探索植物世界，以全新角度欣賞植物，嘉道理農場暨植物園更提供限定導賞，由專業導賞員帶領，走出畫框，展開一場激發各年齡層好奇心的多角度探索之旅。另外更有冬季趣味工作坊植物工筆畫體驗工作坊以及「植物全接觸 - 微觀綠葉」互動體驗，大家切勿錯過。