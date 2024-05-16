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生活
2024-05-16 15:30:00

小米之家上水專賣店開幕優惠 半價買電視A Pro 43及抽濕機/智能攝影機加$1多一件

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小米香港早前落戶鑽石山和天水圍，品牌宣布將於525日（星期六），在上水新都廣場設立專賣店，成為香港第13間小米之家。為隆重其事，開幕首兩日將推出多款限量開幕購物精選禮遇，低至5折，回饋一眾米粉！

小米之家上水新都廣場專賣店店舖佔地約1,700平方呎，店內提供過百款小米產品，包括最新推出的年度旗艦機型Xiaomi 14 SeriesRedmi Note 13 SeriesXiaomi Pad 6S Pro及升級版Xiaomi 掃拖機器人 X20+ 等一系列全新王牌熱賣的生態鏈產品，現場更展示萬眾期待的 Xiaomi 電視，5個不同呎吋的Xiaomi 電視包括A Pro Series 75655543吋和Max Series 85吋，全面覆蓋不同戶型用戶的需要。

小米之家上水專賣店開幕優惠 半價買電視A Pro 43及抽濕機/智能攝影機加$1多一件

小米之家上水專賣店開幕優惠 半價買電視A Pro 43及抽濕機/智能攝影機加$1多一件

小米優惠 開幕首兩日獨家精選禮遇

為慶祝小米之家上水新都廣場專賣店於 5 25日隆重開幕，顧客凡於52526日親臨店鋪，Like Follow 小米香港社交媒體(FB/IG)，便可享以下優惠：

小米之家上水店5月25日優惠

小米之家上水店5月25日優惠

小米之家上水店525日優惠｜半價特選單品

顧客凡於525日開幕日親臨小米之家上水新都廣場專賣店，購買以下產品，均享5折優惠，數量有限，先到先得：

小米之家上水店5月25日優惠｜半價特選單品

小米之家上水店5月25日優惠｜半價特選單品

小米之家上水店525日優惠｜購物加購禮遇

顧客凡於525日購買以下產品，加港幣$1，均可獲得多一個，名額有限，先到先得：

小米之家上水店5月25日優惠｜購物加購禮遇

小米之家上水店5月25日優惠｜購物加購禮遇

5月26日開幕第二日獨家優惠

5月26日開幕第二日獨家優惠

5月26日開幕第二日獨家優惠

小米之家上水店526日優惠｜半價特選單品

延續開幕首日與眾同樂的氣氛，顧客凡於526日親臨此店，購買以下產品，均享5折優惠，數量有限，先到先得：

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小米之家上水店5月26日優惠｜半價特選單品

小米之家上水店5月26日優惠｜半價特選單品

小米之家上水店526日優惠｜購物加購禮遇

顧客凡於526日購買以下產品，加港幣$1，即可獲得多一件，名額有限，先到先得：

 

小米之家上水店5月26日優惠｜購物加購禮遇

小米之家上水店5月26日優惠｜購物加購禮遇

525日至62 獨家新品限量購物優惠

顧客凡於525日至62日在小米之家上水新都廣場專賣店購買以下指定金額，均有機會獲得以下贈品，贈品數量有限，先到先得，送完即止：

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5月25日至6月2日 獨家新品限量購物優惠

5月25日至6月2日 獨家新品限量購物優惠

為答謝一眾支持小米的忠實米粉，今次新鋪開幕將加入兩款近期熱賣新品：Xiaomi 電視和 Xiaomi 14 Series，進行限量購買優惠，包括：

Xiaomi 電視和 Xiaomi 14 Series限量購買優惠

Xiaomi 電視和 Xiaomi 14 Series限量購買優惠

小米之家上水新都廣場專賣店

地址：香港新界上水龍運街8號新都廣場2Shop202-207A

營業時間：星期一至日 11:00-21:00

試業時間：202452124

開幕時間：2024525

電話：2261 2188

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