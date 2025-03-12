小紅書香港景點｜內地網民列香港10大中伏位 西環泳棚/重慶大廈榜上有名

去旅行打卡是人之常情，不少人去旅行前都會上網查看該地方的著名景點，方便隨時去影相h留念。不過有時部分熱門打卡景點除咗人多外，現實與想像亦會有不少出入。早前有內地網民在小紅書列出香港10大「不要去的地方」，就連熱門打卡景點西環泳棚及彩虹邨都榜上有名，未知一眾香港網民又點睇呢？

1.金紫荊廣場 金紫荊廣場是香港著名地標，但對年輕一代來說已毫無吸引力，加上景點附近未有其他配套，普遍不會專程到該處拍照。

2.西環泳棚 西環泳棚已成熱門打卡點多年，但一直都有網民表示其地理位置十分難找，加上長期有很多人在狹窄位置排隊影相，如果天氣差的話不但照片效果不佳，亦十分危險。

3.金魚街 不少遊港攻略都表示金魚街「很好拍」、「很出片」，但有親身去過的網民就表示，金魚街其實很多店舖都貼明「不准拍照」，如果影相的話更有機會被店家責罵。

4.堅尼地城 不少網民都會去堅尼地城打卡，但發文者直言，堅尼地城的打卡相多數靠後期P圖及加濾鏡，而且熱門打卡位就在鐵絲網旁邊，加上來往貨車眾多，絕對係搵命搏。

5.深水埗 近年CCD相機翻hit，不少內地網民都專程去深水埗搵平貨，不過有人表示深水埗的貨多又雜亂，加上定價普遍不明確，如果是遊客或新手的話有機會被劏。

6.彩虹邨 彩虹邨七彩繽紛的外牆一直吸引不少人影相，但有指彩色外牆因日久失修，已經褪色不少，加上地理位置不變，不建議遊客再去打卡。

7.重慶大廈 重慶大廈位於人流暢旺的尖沙咀，而且內裏有不少著名食店，但內地網民就苦口婆心地勸告遊客切勿進入，只因該地方給他們「危險」、「品流複雜」的感覺。

8.香港蠟像館 山頂是不少遊客都會去的景點之人，因此不少人都會順道參觀位於山頂的香港蠟像館，不過內地網民就表示香港蠟像館的門票貴，而且整體都比較老舊，性價比極低。

9.廟街 有遊客一直以為廟街有香港地道夜市，但網民就表示廟街其實不屬於夜市，不但攤販數目少，品流亦較複雜。

10.都爹利街 都爹利街樓梯的煤氣燈路是不少港產片的取景地，因此吸引不少網民專程打卡留念，但有去過的網民就表示其實只是一條很普通的樓梯，不值得千里迢迢去影相。