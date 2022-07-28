小編開箱 | 馬來西亞直運樹上熟貓山王 吃過「一個不榴 Souled Out」讓人「榴槤」忘返

說起夏天當造水果，又怎少得「水果之王」榴槤。當中貓山王嫩滑細緻、 鮮味濃郁香甜軟糯，一向受不少榴槤迷的喜愛。近日馬來西亞人氣品牌「一個不榴 Souled Out」進攻香港市場，不只有D197 貓山王冷凍榴槤果肉，更首推出香港限量發售的原味及竹炭貓山王榴槤冰皮月餅，所有產品皆採用100%自然樹上熟的貓山王，想必隨即會「榴」住一眾榴槤控的胃。另外更邀請到有「廚壇魔術師」之稱的星級大廚楊尚友(Christian)坐鎮推薦，絕對值得翹首以待。

「一個不榴 Souled Out」首度來港，其產品D197貓山王冷凍榴槤果肉和各款月餅皆採用100%自然樹上熟的貓山王。

購買市面上榴槤，中伏機會大？ 不少人購買市面上貓山王榴槤後，「滿心歡喜剝開，卻發現中大伏」的情況老是常出現。要知道大多數約7成熟便採摘，是在運送過程催熟，因此不夠新鮮香甜；但過熟榴槤亦有可能在運送過程裂開，容易暗藏細菌。加上產地不明，價錢可平可貴，單靠肉眼其實難以分辨產地是來自泰國、越南，還是馬來西亞。除了以上情況，選靚榴槤時，既要留意榴槤刺的形狀和軟硬，又要留意外殼和底部，並非人人都懂得選，結果只靠彩數，便選了個「生蕃薯」(即未成熟)或果肉少，甚至有蟲的榴槤。 揭開「美味到靈魂出竅 一個不榴」的秘密 而一個不榴 Souled Out雖然只是本年推出，但十分著重品質，務求令顧客吃一口便「靈魂出竅」，深深著迷，榴槤忘返。品牌強調吃榴槤最重要是吃「樹上熟的鮮」貓山王，因此其推出的D197貓山王冷凍榴槤果肉，採用了「瓜熟蒂落」方式採摘，100%自然樹上熟，絕無加催熟劑。貓山王榴槤源自馬來西亞彭亨，即正宗貓山王品種之原產地，業界公認榴槤王者的出產地。污染少、土壤肥沃、陽光充足、產量稀有，在此優良的自然環境下培植，再即日採摘並以「液氮速凍」技術保鮮，無臭、無味、無毒，保留著榴槤的原汁原味。另外一個不榴 Souled Out選用馬來西亞具規模大的廠房，具多項食品安全及衛生認證，絕對有品質保證。

D197貓山王冷凍榴槤果肉以乾淨衛生的透明真空包裝，保留著貓山王的濃郁鮮味，帶有陣陣奶油香味。粒粒頂級100%原果肉，厚肉細核且回味甘甜，恍如雪糕口感，嫩滑細緻，秒殺其他產地的榴槤。每盒400克，可見重量十足，加上十分方便，儲存在冷凍零下18℃的雪櫃，吃之前將產品擺放在5℃-10℃的冷凍格內解凍2至3小時即可享用。

一個不榴貓山王冷凍榴槤果肉 400g/包 (標準價：$288)

推香港限量發售應節月餅 榴槤加芒果雙重滋味 有見中秋節即將到來，一個不榴 Souled Out特意推出限定應節冰皮月餅。原味貓山王榴槤冰皮月餅有著可愛造型，印著品牌吉祥物榴神的頭像。冰皮成分天然，無色素、無添加、無防腐劑，咬下去冰涼軟薄、軟糯不黏牙，而內餡則是滿滿的「自然樹上熟」貓山王榴槤，鮮味濃郁富有陣陣奶油香味，口感順滑層次豐富，猶如在吃榴槤雪米糍。

一個不榴 Souled Out共推出三種口味的冰皮月餅，分別有原味、竹炭和榴芒。

竹炭貓山王榴槤冰皮月餅同樣有著濃郁貓山王內餡，特別在於冰皮使用了食用植物竹炭製造，含豐富的鈣、鉀、鎂、鐵天然礦物質，品嘗到正宗馬來西亞風味。另外「聯承」了同樣為夏天當造的芒果，推出特別版—貓山王榴槤芒果肉冰皮月餅，肉厚足料的鮮甜芒果蓉，加上飽滿的貓山王榴槤內餡，能雙重享受夏日滋味。三款皆是吃前擺放在5℃-10℃的冷凍格內解凍大約30分鐘即可享用。

一個不榴貓山王榴槤冰皮月餅 (原味) 2入裝 - 120g (標準價：$128) 6入裝 – 360g (標準價：$398)

一個不榴貓山王榴槤冰皮月餅 (竹炭) 2入裝 - 120g (標準價：$158) 6入裝 – 360g (標準價：$418)

一個不榴貓山王榴槤冰皮月餅 (原味及竹炭) 6入裝 – 360g (標準價：$408)

一個不榴貓山王榴槤芒果冰皮月餅 2入裝 - 120g (標準價：$118)

低至 7 折早鳥優惠及美食博覽限定優惠 想必一眾榴槤迷已蠢蠢欲動，即日起至8月31日，便能在各大銷售點如千色店、Aeon、永安百貨，以早鳥優惠購買禮券，7月禮券優惠低至7折，而8月禮券優惠低至75折。