小貴婦必備｜XOVĒ用家倪晨曦朱韻韻 私心推介抗氧好物/海港城新店推43折優惠

由馬黎珈而(黎姿)創辦的XOVĒ被譽為「小貴婦護膚品牌」，品牌最近邀請兩位真實用家——知性美女神倪晨曦(Elva Ni)及朱韻韻(Angel Chu)拍攝宣傳照，並分享兩人的最愛產品。

Elva及Angel最愛的，是產品的神級抗氧緊緻功效，包括「新一代神水精華」的白松露賦活肌源修護液，以及為亞洲膚質而設的「賦活面霜」白松露活顏煥肌面霜，為她們帶來無瑕亮肌。