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2023-05-19 12:35:00

小貴婦必備｜XOVĒ用家倪晨曦朱韻韻 私心推介抗氧好物/海港城新店推43折優惠

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小貴婦必備｜XOVĒ用家倪晨曦朱韻韻 私心推介抗氧好物/海港城新店推43折優惠

小貴婦必備｜XOVĒ用家倪晨曦朱韻韻 私心推介抗氧好物/海港城新店推43折優惠

由馬黎珈而(黎姿)創辦的XOVĒ被譽為「小貴婦護膚品牌」，品牌最近邀請兩位真實用家——知性美女神倪晨曦(Elva Ni)及朱韻韻(Angel Chu)拍攝宣傳照，並分享兩人的最愛產品。

ElvaAngel最愛的，是產品的神級抗氧緊緻功效，包括「新一代神水精華」的白松露賦活肌源修護液，以及為亞洲膚質而設的「賦活面霜」白松露活顏煥肌面霜，為她們帶來無瑕亮肌。

倪晨曦(Elva Ni)及朱韻韻(Angel Chu)為XOVĒ拍攝宣傳照。

倪晨曦(Elva Ni)及朱韻韻(Angel Chu)為XOVĒ拍攝宣傳照。

Elva最愛新一代全能神水精華

Elva透露最近愛上XOVĒ的白松露賦活肌源修護液，新一代神水精華水凝質地極速滲透肌底，一瓶有齊抗皺、緊緻、補濕等多重效能，用後皮膚光澤緊緻有彈性，適合生活爭分奪秒的現代女性。Elva更大讚珍罕成分性價比極高，值得入手。

Elva最近愛上XOVĒ的白松露賦活肌源修護液。

Elva最近愛上XOVĒ的白松露賦活肌源修護液。

XOVĒ白松露賦活肌源修護液($650/100ml)富含修復再生力量的 W-TruComplex白松露活肌修復精萃，深層修復細胞，配合多重複合胜肽及天然胺基酸甜菜鹼，高效抗皺提亮，深層保濕，喚醒年輕活力。

XOVĒ白松露賦活肌源修護液($650/100ml)

XOVĒ白松露賦活肌源修護液($650/100ml)

Angel鍾情賦活面霜 滋潤不黏稠

Angel則對白松露活顏煥肌面霜讚不絶口，喜歡其為亞洲人而設的滋潤不黏稠的質感，高效對抗細紋、收細毛孔，讓她拍照時不需濾鏡，也能拍出緊緻年輕輪廓，膚質細滑有彈性。自第一次試用後便深深愛上，是私心自用和保證推介的神級好物。

Angel對白松露活顏煥肌面霜讚不絕口。

Angel對白松露活顏煥肌面霜讚不絕口。

XOVĒ白松露活顏煥肌面霜($1,080/50ml)萃取自白松露中200多種活性分子以及膠原增生胺基酸，為肌膚提供養分，深層滋養及活化肌膚細胞。同時針對初老症狀，預防膠原流失，深潤祛紋，對抗鬆弛，緊緻輪廓。

XOVĒ白松露活顏煥肌面霜($1,080/50ml)

XOVĒ白松露活顏煥肌面霜($1,080/50ml)

XOVĒ 最近在尖沙咀海港城開設全新旗艦店，並融入森林護膚概念，為新店注入環抱森林的療癒氛圍和珍罕白松露。旗艦店沿用淡雅精緻的風格，柔和素粉色調貫徹品牌的小貴婦形象，新添的森林大自然元素，新店將珍罕的白松露活現眼前。

新店的中島展示區化身成白松露森林，白松露與XOVĒ護膚系列展示於綠意盎然的草地與樹木之間，不規則的徹白展櫃猶如片片矜貴白松露。 新店的中島展示區化身成白松露森林，白松露與XOVĒ護膚系列展示於綠意盎然的草地與樹木之間，不規則的徹白展櫃猶如片片矜貴白松露。 新店設有巨型數碼屏幕，展現傲然挺立的森林影像，彷佛置身原始森林，漫遊於叢林之間。
為昇華購物體驗，產品諮詢區亦經悉心設計，藝術裝置般精緻的白松露掛飾，配上舒適寬敞的梳化，營造出舒適愜意空間。

為昇華購物體驗，產品諮詢區亦經悉心設計，藝術裝置般精緻的白松露掛飾，配上舒適寬敞的梳化，營造出舒適愜意空間。

「小貴婦」VIP專屬國度

新店還增設VIP專區，貫徹品牌的「小貴婦」形像，空間設計精緻優雅，讓顧客可在私隱度十足的舒逸空間，享受即將引進的多種專業美容護理療程。

率先體驗專業美容護理療程

新店開業期間，率先推出「白松露修護體驗手部按摩」，由美容顧問以XOVĒ王牌產品按摩雙手，一次過體驗白松露尊貴配方的修護力。即日至531日期間，購買任何一款XOVĒ產品，即可免費預約原價$1,20020分鐘手部按摩體驗，名額有限。

Treatment Room

Treatment Room

全新旗艦店優惠獨家呈獻

另外，店內更推出3款王牌優惠套裝，包括人氣產品水光盈潤面膜及白松露活肌精華等，高達43折，而且更推出海港城新店獨家禮遇，凡於XOVĒ海港城全新旗艦店購買任何產品，即額外贈送The Treatment Essence (30ml)乙支。

XOVĒ皇牌水光盈潤面膜套裝 $900

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白松露活肌修護精華增量套裝 $1,160 (原價$2,668)

口碑載譽的白松露活肌修護精華，煥活細胞更生，修復底層及表層皺紋，回復肌膚緊緻彈性，注入青春能量。獨家優惠增量套裝贈送10ml X 4旅遊裝，高達43折。

白松露活肌修護精華增量套裝 $1,160

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白松露防禦修護活膚水增量套裝 $580

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海港城新店獨家禮遇

海港城新店獨家禮遇

凡於XOVĒ海港城全新旗艦店購買任何產品，即額外贈送 The Treatment Essence (30ml)乙支。

XOVĒ全新旗艦店

尖沙咀海港城港威商場3樓Shop 3224A 

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