小貴婦必備｜XOVĒ用家倪晨曦朱韻韻 私心推介抗氧好物/海港城新店推43折優惠

由馬黎珈而(黎姿)創辦的XOVĒ被譽為「小貴婦護膚品牌」，品牌最近邀請兩位真實用家——知性美女神倪晨曦(Elva Ni)及朱韻韻(Angel Chu)拍攝宣傳照，並分享兩人的最愛產品。
Elva及Angel最愛的，是產品的神級抗氧緊緻功效，包括「新一代神水精華」的白松露賦活肌源修護液，以及為亞洲膚質而設的「賦活面霜」白松露活顏煥肌面霜，為她們帶來無瑕亮肌。
Elva最愛新一代全能神水精華
Elva透露最近愛上XOVĒ的白松露賦活肌源修護液，新一代神水精華水凝質地極速滲透肌底，一瓶有齊抗皺、緊緻、補濕等多重效能，用後皮膚光澤緊緻有彈性，適合生活爭分奪秒的現代女性。Elva更大讚珍罕成分性價比極高，值得入手。
XOVĒ白松露賦活肌源修護液($650/100ml)富含修復再生力量的 W-TruComplex白松露活肌修復精萃，深層修復細胞，配合多重複合胜肽及天然胺基酸甜菜鹼，高效抗皺提亮，深層保濕，喚醒年輕活力。
Angel鍾情賦活面霜 滋潤不黏稠
Angel則對白松露活顏煥肌面霜讚不絶口，喜歡其為亞洲人而設的滋潤不黏稠的質感，高效對抗細紋、收細毛孔，讓她拍照時不需濾鏡，也能拍出緊緻年輕輪廓，膚質細滑有彈性。自第一次試用後便深深愛上，是私心自用和保證推介的神級好物。
XOVĒ白松露活顏煥肌面霜($1,080/50ml)萃取自白松露中200多種活性分子以及膠原增生胺基酸，為肌膚提供養分，深層滋養及活化肌膚細胞。同時針對初老症狀，預防膠原流失，深潤祛紋，對抗鬆弛，緊緻輪廓。
XOVĒ 最近在尖沙咀海港城開設全新旗艦店，並融入森林護膚概念，為新店注入環抱森林的療癒氛圍和珍罕白松露。旗艦店沿用淡雅精緻的風格，柔和素粉色調貫徹品牌的小貴婦形象，新添的森林大自然元素，新店將珍罕的白松露活現眼前。
全新旗艦店優惠獨家呈獻
另外，店內更推出3款王牌優惠套裝，包括人氣產品水光盈潤面膜及白松露活肌精華等，高達43折，而且更推出海港城新店獨家禮遇，凡於XOVĒ海港城全新旗艦店購買任何產品，即額外贈送The Treatment Essence (30ml)乙支。
XOVĒ全新旗艦店
尖沙咀海港城港威商場3樓Shop 3224A