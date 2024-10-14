少數族裔學生研發創新口味 太子餅店開心果/石板街/香芋菠蘿包

慈善機構仁銷學院策動的創意教育課程「⼩不點⼦ Kideation」，聯同太⼦餅店及佛教筏可紀念中學，推出跨界別聯乘活動「Re-imagine 菠蘿包」企劃，由⼀班少數族裔中學⽣負責創作三款創新口味香港名物菠蘿包，分別有人氣開心果、濃郁石板街及菲律賓家鄉香芋口味。由創意課程、⼝味構思、烘焙測試、海報設計，以⾄真正投入製作產品，整個過程耗時四個⽉。三款菠蘿包的⽤料及製作⽅法經過不斷改良，在⾊、香、味三方面達致最佳的平衡。

啟發基層青少年創意思維



今次企劃目的為了培養基層青少年創意思維，並⿎勵他們勇於把想法付諸實⾏。「⼩不點⼦ Kideation」創意教育課程創辦⼈徐俊⽂，透過六維蛻變模型型 (Six-dimension Disruption Model)，引導學⽣重構問題、緊貼主題並作出蛻變，從思鄉、解憂、養⽣多⾓度觸發創意。如⼈氣開⼼果⼝味菠蘿包，創作靈感源自⼀班注重健康的女學⽣，希望早餐更有營養而研發出來，內含豐富蛋⽩質、健康脂肪、維他命B6及E，有助預防皺紋及抗氧化，是吸引女⽣之選。外層啖啖香烤果仁碎，內藏濃滑軟心，由即日起⾄10⽉20⽇供應。

而濃郁⽯板街⼝味菠蘿包由兩位男⽣創作，將於10⽉21⽇⾄11⽉3⽇限定登場。他們認為朱古⼒可紓緩壓⼒，於是研發出⽯板街⼝味，外層特製濃郁朱古⼒脆⽪，伴上粒粒棉花糖及酥脆杏仁片，集濃郁、酥脆、軟糯三種味覺享受，讓食客在課堂及⽣活忙碌過後享用，解憂忘懷片刻。

壓軸的菲律賓家鄉⼝味菠蘿包將於11⽉4⽇⾄17⽇期間限定發售，微甜芋頭餡結合軟滑半溶芝⼠，鹹甜達致最佳平衡。其創作靈感來⾃傳統菲律賓早餐麵包 Ube Cheese Pandesal，由數名菲律賓裔學⽣因為懷念兒時味道⽽研發出來，滿載他鄉的味道。