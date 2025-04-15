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生活
2025-04-15 09:30:00

少時隊長TAEYEON太妍重臨香港 6月亞博開唱開騷門票今開售

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太妍香港演唱會海報。

太妍香港演唱會海報。

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韓國女團少女時代的隊長亞洲國際博覽館，將於6月7日在亞洲國際博覽館舉行個人演唱會《TAEYEON CONCERT - The TENSE in HONG KONG》。這標誌著她繼上次巡演後，相隔兩年再次來港開唱，fans們的期待終於實現。

門票將於4月16日上午10時正式公開發售，而成功在Weverse登記成為「SNEMembership (GL)的會員，則可於今日(15日)上午10時至下午3時59分搶先購票。

TAEYEON演唱會的票價分為4個檔次，分別是港幣$1,799、$1,499、$1,199和$999，每位觀眾都將獲得一份專屬A4文件夾，讓大家在演唱會後，好好收藏這份美好回憶。當打開文件夾，裡面滿是TAEYEON的照片，簡直令人心臟小鹿亂撞！

太妍演唱會實況。(網上圖片) 太妍演唱會實況。(網上圖片) 太妍演唱會實況。(網上圖片) 太妍演唱會實況。(網上圖片)

TAEYEON最近在首爾奧林匹克公園KSPO DOME，成功完成了3場演出，為她的巡演揭開了序幕，並且隨後在台北、馬尼拉站，獲得熱烈反響。她成為第一位在台北大巨蛋開演唱會的韓國藝人，這成就是歷史性的時刻，數萬張門票在開賣首日便迅速售罄，顯示出歌迷對她的支持，如潮水般洶湧。

這次巡演恰逢TAEYEON出道10周年，意義非凡。自3月起，她的演出橫跨九個地區，包括台北、馬尼拉、雅加達、東京、澳門、新加坡及曼谷，而6月7日的香港場，則是巡演的尾聲。這意味著所有的SNE們都必須參加，為這場亞洲巡演畫上完美的句號，讓TAEYEON感受到你們的熱愛！

TAEYEON去年11月推出的迷你專輯《Letter To Myself》中的歌曲，亦將在這次演唱會上，首次現場演唱。她以獨特的音色，展現細膩的情感與多變的音樂風格，定會讓歌迷們陶醉其中，無法自拔。想像一下，當她清脆的歌聲響起，所有的煩惱和疲憊瞬間煙消雲散，只有音樂與愛在心中迴響。

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太妍演唱會實況。(網上圖片) 太妍演唱會實況。(網上圖片) 太妍演唱會實況。(網上圖片) 太妍演唱會實況。(網上圖片)

《TAEYEON CONCERT – The TENSE in HONG KONG》詳情：

日期6月7日(上6時)

地點：亞洲國際博覽館Arena

門票：$1,799、$1,499、$1,199及 $999元(全場座位)

網上購票連結1

網上購票連結2

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