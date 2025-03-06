少爺啤聯乘人氣燒肉店田浦食肉 2款韓式「燒酌麥啤」$24/罐 打卡即送雞蛋羹

本地啤酒品牌少爺啤聯同人氣韓式燒肉店田浦食肉，將平常大家食韓國料理時必飲的酒精組合「燒酌+啤酒」完美結合，推出2款韓式「燒酌麥啤」，每罐零售價只賣$24，由3月12日起將在全港 7-Eleven登場！另外更有期間限定優惠，在7-Eleven購入「燒酌麥啤」後到田浦食肉任何一間分店用餐，拍照上傳IG Story即可免費換領雞蛋羹一份，下文即睇優惠詳情！

少爺啤韓式「燒酌麥啤」登場！ 本地啤酒品牌少爺啤團隊有多年釀造經驗，一直深受香港啤酒迷所喜愛，而其全新出品的2款韓式「燒酌麥啤」更以全新方式演繹韓國燒酒+麥啤經典組合，令人十分期待！原味燒酌麥啤充滿迷人氣泡感，口感順滑，以黃金比例融合麥芽醇香與燒酒烈勁。如果喜歡甜蜜果香，則可選麝香葡萄味燒酌麥啤，滿滿果香，同樣口感清爽！兩款啤酒於3月12日起於全港指定 7-Eleven 便利店有售，500 毫升罐裝建議售價為$24。

期間限定優惠活動 活動詳情： 1.於 7-Eleven 便利店購買【原味燒酌麥啤】或【麝香葡萄味燒酌麥啤】後到田浦食肉任何一間分店用餐即可免開瓶費，每人限每口味一罐。 2.拍照上傳 IG Story 並 tag @youngmasterales + @jeonpo_meatshop 可免費換領雞蛋羹一 份。 活動期間：2025 年 3 月 12 日-4 月 12 日

活動銷售地點：全港 7-Eleven 便利店獨家發售

活動地點：全港 7 間田浦食肉分店（灣仔、北角、中環、大角咀、油麻地、沙田、荃灣）