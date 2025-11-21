尖東海景軒╳西安彩豐樓新推四手菜單 $828八道菜性價比高 必吃青檸香酥小牛肉

肖師傅憑藉25年的烹飪經驗及對粵菜的深厚造詣，帶領彩豐樓蟬聯2022~2025黑珍珠一鑽殊榮。他深耕於川菜、湘菜與淮揚菜的傳統精髓，對他而言，料理不僅是一門技藝，更是一種情感的表達；並常說：「待食如初戀，烹飪如約會。」充分體現了他對料理的熱愛。而余師傅以逾四十年的烹飪經驗，曾遠赴法國巴黎及圭亞那，擅長將多元飲食文化融入其料理中，為粵菜注入創新靈感。酒店總經理莊俊文表示，兩位師傅融合多元地域風格及創新理念相互輝映，此次合作不僅是美食交流，更展現了廚師團隊對傳統與創新的完美詮釋。

「珍珠姿彩‧品味香江」四手聯乘菜單重點菜式

糟滷蟹肉凍──新鮮蟹肉與蟹膏層層堆疊，藏身於栩栩如生的蟹形啫喱中。搭配酸甜醬汁、薑絲及細碎皮蛋，入口時鹹香與酸甜交織，並伴隨幽幽酒糟香氣，帶來豐富的味覺層次。

順德拆魚羹──以絲滑的活鯽魚作湯底，加入木耳、茭白、勝瓜及車厘茄等時令食材，風味清新自然。嫩滑的筍殼魚塊為湯品增添豐富口感，而檸檬葉末則為整體注入清新的香氣。湯羹清雅細膩，將順德菜的傳統精髓極緻發揮。

脆皮糯米雞──向粵菜經典的致敬之作。經烘烤、油炸及風乾處理後的雞隻外皮脆口，內裡包裹著香氣撲鼻的糯米餡料。餡料中糅合了叉燒、瑤柱、臘腸及冬菇等多種食材，滋味濃郁，是一道令人回味無窮的佳餚。