尖沙咀三郎。燒肉和牛廚師發辦低至48折！人均$588歎鹿兒島和牛/送海膽+天梯燒肉拼盤+燒酒

餐廳所選用的和牛均來自日本，貫徹侘寂的美學觀，以欣賞物質本質為目的，優質和牛只需佐以海鹽來調味，雖簡單樸實，卻是品嚐最根本的和牛滋味的最佳配搭。食客所享受到的，不單止是優質的和牛，更是廚師團隊的專業與用心。三郎。燒肉經驗豐富的師傅，憑其精湛廚藝，將和牛的非一般魅力全力展現於客人眼前。

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選。

鹿兒島和牛廚師發辦二人燒肉套餐包括：

海之幸魚生沙律、鹿兒島和牛12道 、野菜1道 、季節清湯 、季節雪糕（加HK$20/升級

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