尖沙咀三郎。燒肉和牛廚師發辦低至48折！人均$588歎鹿兒島和牛/送海膽+天梯燒肉拼盤+燒酒

尖沙咀三郎。燒肉推出48折廚師發辦套餐優惠！$588嘆16道菜，品嘗鹿兒島和牛，再送精選清酒、天梯燒肉拼盤及魚子醬或海膽一板！立即睇內文了解詳請。
餐廳所選用的和牛均來自日本，貫徹侘寂的美學觀，以欣賞物質本質為目的，優質和牛只需佐以海鹽來調味，雖簡單樸實，卻是品嚐最根本的和牛滋味的最佳配搭。食客所享受到的，不單止是優質的和牛，更是廚師團隊的專業與用心。三郎。燒肉經驗豐富的師傅，憑其精湛廚藝，將和牛的非一般魅力全力展現於客人眼前。
*KKday 獨家送嚴選天梯燒肉拼盤，含有特選牛不同部位、雞及豬，全部經由主廚精心挑
選。
鹿兒島和牛廚師發辦二人燒肉套餐包括：
海之幸魚生沙律、鹿兒島和牛12道 、野菜1道 、季節清湯 、季節雪糕（加HK$20/升級
果味雪葩）
*送指定300ml清酒一支
*KKday 預訂獨家送嚴選天梯燒肉拼盤一客
*KKday 預訂獨家送魚子醬(30g) 或 海膽一板
【KKday 快閃限量優惠 –48 折】鹿兒島和牛廚師發辦二人燒肉套餐，送指定300ml 清酒一支、嚴選天梯燒肉拼盤、魚子醬(30g) / 海膽一板
KKday 優惠: HK$1,176/組，平均HK$588/位（原價 HK$2,446/組）
（現場另收原價加一服務費）
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「雅」日本產極上和牛燒肉晚餐包括：
前菜、嚴選季節魚刺身、日本產極上和牛兩種、鹿兒島黑豚兩種、海鮮兩種、汁物、食事、甘物
*KKday 預訂獨家送嚴選天梯燒肉拼盤一客
*KKday 預訂獨家送魚子醬(30g) 或 海膽一板
【KKday 快閃限量優惠 –48 折】「雅」日本產極上和牛燒肉晚餐，送嚴選天梯燒肉拼盤、魚子醬(30g) / 海膽一板
KKday 優惠: HK$707/位（原價 HK$1,466/位）（已包括加一服務費）
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「竜」日本產極上和牛燒肉晚餐包括：
前菜、嚴選季節魚刺身、日本產極上和牛四種、阿波尾雞、海鮮、汁物、食事、甘物
*KKday 預訂獨家送嚴選天梯燒肉拼盤一客
*KKday 預訂獨家送魚子醬(30g) 或 海膽一板
【KKday 快閃限量優惠 –51 折】「竜」日本產極上和牛燒肉晚餐，送嚴選天梯燒肉拼盤、魚子醬(30g) / 海膽一板
KKday 優惠: HK$864/位（原價 HK$1,686/位）（已包括加一服務費）
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「楓」晚市指定燒肉套餐包括：
鹽漬昆布海苔沙律、時令刺身 二種、精選牛肉 三種、豚五花、阿波尾雞筋肉、大蝦、昆布清湯、蟹肉茶碗蒸、醬油烏冬（加HK$80可升級櫻花蝦和牛煲仔飯）、季節雪糕（加HK$20/升級果味雪葩）
【KKday 快閃限量優惠 –75 折】「楓」晚市指定燒肉套餐 連生啤清酒兩小時任飲，送嚴選天梯燒肉拼盤
KKday 優惠: HK$329/位（原價 HK$437/位）
（已包括加一服務費）
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「檑」晚市指定燒肉套餐包括：
溫室番茄沙律、時令刺身 三種、極上和牛肉 四種、日本豚、阿波尾鷄上腿肉、日替海鮮 一種、煙燻慢煮日本生蠔牛肉卷 或 和牛海膽卷(二選一) 、海鮮清湯、雲仙火腿和牛煲仔飯、季節雪糕 （加HK$20/升級果味雪葩）
【KKday 快閃限量優惠 –8 折】「檑」晚市指定燒肉套餐 連生啤清酒兩小時任飲，送嚴選天梯燒肉拼盤
KKday 優惠: HK$439/位（原價 HK$547/位）（已包括加一服務費）
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用餐日期：2024年 9月7日至9月30日
用餐時間：18:00 – 22:00
地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 地下3號舖