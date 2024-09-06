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生活
2024-09-06 11:30:00

尖沙咀三郎。燒肉和牛廚師發辦低至48折！人均$588歎鹿兒島和牛/送海膽+天梯燒肉拼盤+燒酒

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尖沙咀三郎。燒肉和牛廚師發辦低至48折！人均$588歎鹿兒島和牛/送海膽+天梯燒肉拼盤+燒酒

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尖沙咀三郎。燒肉推出48折廚師發辦套餐優惠！$588嘆16道菜，品嘗鹿兒島和牛，再送精選清酒、天梯燒肉拼盤及魚子醬或海膽一板！立即睇內文了解詳請。

餐廳所選用的和牛均來自日本，貫徹侘寂的美學觀，以欣賞物質本質為目的，優質和牛只需佐以海鹽來調味，雖簡單樸實，卻是品嚐最根本的和牛滋味的最佳配搭。食客所享受到的，不單止是優質的和牛，更是廚師團隊的專業與用心。三郎。燒肉經驗豐富的師傅，憑其精湛廚藝，將和牛的非一般魅力全力展現於客人眼前。

*KKday 獨家送嚴選天梯燒肉拼盤，含有特選牛不同部位、雞及豬，全部經由主廚精心挑
選。

鹿兒島和牛廚師發辦二人燒肉套餐包括：

海之幸魚生沙律、鹿兒島和牛12道 、野菜1道 、季節清湯 、季節雪糕（加HK$20/升級
果味雪葩）

*送指定300ml清酒一支

*KKday 預訂獨家送嚴選天梯燒肉拼盤一客

*KKday 預訂獨家送魚子醬(30g) 或 海膽一板

【KKday 快閃限量優惠 –48 折】鹿兒島和牛廚師發辦二人燒肉套餐，送指定300ml 清酒一支、嚴選天梯燒肉拼盤、魚子醬(30g) / 海膽一板

KKday 優惠: HK$1,176/組，平均HK$588/位（原價 HK$2,446/組）

（現場另收原價加一服務費）

立即預約：請按此

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「雅」日本產極上和牛燒肉晚餐包括：

前菜、嚴選季節魚刺身、日本產極上和牛兩種、鹿兒島黑豚兩種、海鮮兩種、汁物、食事、甘物

*KKday 預訂獨家送嚴選天梯燒肉拼盤一客

*KKday 預訂獨家送魚子醬(30g) 或 海膽一板

【KKday 快閃限量優惠 –48 折】「雅」日本產極上和牛燒肉晚餐，送嚴選天梯燒肉拼盤、魚子醬(30g) / 海膽一板

KKday 優惠: HK$707/位（原價 HK$1,466/位）（已包括加一服務費）

立即預約：請按此

「竜」日本產極上和牛燒肉晚餐包括：

前菜、嚴選季節魚刺身、日本產極上和牛四種、阿波尾雞、海鮮、汁物、食事、甘物

*KKday 預訂獨家送嚴選天梯燒肉拼盤一客

*KKday 預訂獨家送魚子醬(30g) 或 海膽一板

【KKday 快閃限量優惠 –51 折】「竜」日本產極上和牛燒肉晚餐，送嚴選天梯燒肉拼盤、魚子醬(30g) / 海膽一板

KKday 優惠: HK$864/位（原價 HK$1,686/位）（已包括加一服務費）

立即預約：請按此

「楓」晚市指定燒肉套餐包括：

鹽漬昆布海苔沙律、時令刺身 二種、精選牛肉 三種、豚五花、阿波尾雞筋肉、大蝦、昆布清湯、蟹肉茶碗蒸、醬油烏冬（加HK$80可升級櫻花蝦和牛煲仔飯）、季節雪糕（加HK$20/升級果味雪葩）

【KKday 快閃限量優惠 –75 折】「楓」晚市指定燒肉套餐 連生啤清酒兩小時任飲，送嚴選天梯燒肉拼盤

KKday 優惠: HK$329/位（原價 HK$437/位）

（已包括加一服務費）

立即預約：請按此

「檑」晚市指定燒肉套餐包括：

溫室番茄沙律、時令刺身 三種、極上和牛肉 四種、日本豚、阿波尾鷄上腿肉、日替海鮮 一種、煙燻慢煮日本生蠔牛肉卷 或 和牛海膽卷(二選一) 、海鮮清湯、雲仙火腿和牛煲仔飯、季節雪糕 （加HK$20/升級果味雪葩）

【KKday 快閃限量優惠 –8 折】「檑」晚市指定燒肉套餐 連生啤清酒兩小時任飲，送嚴選天梯燒肉拼盤

KKday 優惠: HK$439/位（原價 HK$547/位）（已包括加一服務費）

立即預約：請按此

用餐日期：2024年 9月7日至9月30日

用餐時間：18:00 – 22:00

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 地下3號舖

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