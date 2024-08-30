尖沙咀凱悅酒店凱悅軒點心放題買二送二 人均$240起任食20+點心

又有點心放題優惠！尖沙咀凱悅酒店凱悅軒點心放題推出買二送二優惠，人均$240起就食到20多款點心，有以本地梅頭製作的蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、筍尖蝦餃皇、羊肚菌榆耳餃等精緻點心及小食。今日中午12時開賣，想知詳請即睇內文！

凱悅軒結合了現代藝術與20年代傳統茶館的精髓，是品嚐地道中式美食的理想場所。這裡提供一系列令人難忘的經典招牌菜。點心放題包括各式精緻點心、小食和甜點，共有20多款選擇。特別推薦凱悅軒的蜜汁叉燒，叉燒選用本地梅頭肉，配以蜜汁，口感絕佳，是必食之選！

9月至10月菜單：

點心放題精選：蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、筍尖蝦餃皇、蝦肉時蔬餃、羊肚菌榆耳餃、松露素春卷、黑蒜鯪魚肉燒賣、櫻花蝦鹹水角、菠蘿海鮮粒炒絲苗、南瓜粟米咸瘦肉粥、酸菜魚片湯淮山麵。

【KKday 美食大獎2024–買二送二】120 分鐘點心放題（10:00 – 12:00）

KKday 優惠：HK$1,056/4 位，平均HK$264/位（原價 HK$1,831/4位）

（已包括原價加一服務費及茶芥）

立即預約：請按此