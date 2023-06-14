尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二！ 人均$251歎日式刺身 冰鎮海鮮 性價比高

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳推出頌夏自助餐買二送二優惠，4人同行每位$251就歎到日式刺身、冰鎮海鮮、印度美饌、精選天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒等時令美食。
而「海膽主題海鮮自助晚餐」廚師嚴選肥美鮮甜的海膽入饌炮製多款美食，絕對值得一試。
供應食品：清爽開胃的地中海胡椒海膽吞拿魚牛油果田園沙律、即叫即製海膽軍艦、海膽豆腐鰹魚湯、海膽闊條麵、即烚波士頓龍蝦、翡翠螺、青口、沙白蜆、凍蝦、新鮮刺身及壽司，以及周末供應的即切原條油甘魚，還有多款自家製精選甜品。
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/116137?cid=13367
自助午餐買二送二(周一至周五，12:30–14:30)
價錢：$1,004/4位，人均$251
快閃6折優惠：成人每位$293、小童(6-11歲)每位$147
周六、日成人每位$382、小童(6-11歲)每位$191
(已包括原價加一服務費)
海膽主題海鮮自助晚餐買二送二(18:30–22:00)
價錢：$1,796/4位，人均$449(周一至周四)
快閃7折優惠：成人每位$598、小童(6-11歲)每位$299
周五至日及公眾假期：成人每位$678、小童(6-11歲)每位$339
(以上價錢已包括原價加一服務費)
優惠日期(預訂期)：6月15日12:00至6月21日23:59
用餐日期：6月19日及8月31日(6月21-22，30日及7月1日除外)
地址：香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳