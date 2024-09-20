尖沙咀凱悅酒店│凱悅軒推出可持續發展海鮮佳餚 / 請請吧15周年限量版威士忌

尖沙咀凱悅酒店│凱悅軒可持續發展海鮮佳餚─海洋瑰寶

涼拌油雞㙡菌皇帝蟹肉法邊豆──是一道清新開胃的涼菜，選用由海洋管理委員會認證的阿拉斯加皇帝蟹腳肉，肉質鮮嫩且肉厚，搭配爽脆的法邊豆和雞髀菇，淋上特製的油雞㙡菌醬汁，味道更加豐富。

崧子波士頓龍蝦炒鮮奶──以大良炒鮮奶為基底，加入海洋管理委員會認證的全隻新鮮波士頓龍蝦，主廚將龍蝦肉過油備用，然後續少加入鮮奶蛋白漿炒至凝固，以確保均勻受熱，保留嫩滑口感。最後，將龍蝦肉回鑊輕輕拌入，盛在炸麵餅上，搭配香炸龍蝦頭，入口充滿海洋的鮮味。

素翅菜膽蟹肉雲吞雞──雞湯底香濃鮮甜，雲吞內餡包含來自水產養殖改善項目的蟹肉、水產養殖管理委員會認可的鮮蝦及豬肉，搭配全隻嫩滑的雞件，而素翅增加了口感，小唐菜亦吸收了雞肉的精華，每一口都分量十足。

欖菜乾煸蓮藕帶子肉鬆──以海洋管理委員會認證的加拿大帶子粒、冬筍粒、馬蹄粒、蓮藕粒、紅椒、腰果碎製成，加入欖菜醬汁乾煸翻炒至入味，最後以精巧的炸米紙鳥巢盛載，口感豐富。

雪菜濃湯海皇煨麵──材料豐富，碗上備有水產養殖管理委員會認證的蝦球和帶子，以及小棠菜粒、鮮菇及上海麵等，可按喜好即場倒入以功夫茶壺盛載著的濃雞湯和雪菜粒，香氣四溢。



凱悅軒

尖沙咀河內道18號香港凱悅酒店3樓營業時間

3721 7788

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