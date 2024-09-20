尖沙咀凱悅酒店│凱悅軒推出可持續發展海鮮佳餚 / 請請吧15周年限量版威士忌

尖沙咀凱悅酒店實踐關愛地球的理念，由即日至11月15日凱悅軒主廚黃皓勤師傅推出6款精緻海鮮佳餚，採用由水產養殖管理委員會(ASC)和海洋管理委員會(MSC)國際認證，或來自水產養殖改善項目(API)的可持續來源海鮮入饌，享用美味海產外的同時也能為保育海洋貢獻一分力量。
尖沙咀凱悅酒店│凱悅軒可持續發展海鮮佳餚─海洋瑰寶
涼拌油雞㙡菌皇帝蟹肉法邊豆──是一道清新開胃的涼菜，選用由海洋管理委員會認證的阿拉斯加皇帝蟹腳肉，肉質鮮嫩且肉厚，搭配爽脆的法邊豆和雞髀菇，淋上特製的油雞㙡菌醬汁，味道更加豐富。
崧子波士頓龍蝦炒鮮奶──以大良炒鮮奶為基底，加入海洋管理委員會認證的全隻新鮮波士頓龍蝦，主廚將龍蝦肉過油備用，然後續少加入鮮奶蛋白漿炒至凝固，以確保均勻受熱，保留嫩滑口感。最後，將龍蝦肉回鑊輕輕拌入，盛在炸麵餅上，搭配香炸龍蝦頭，入口充滿海洋的鮮味。
素翅菜膽蟹肉雲吞雞──雞湯底香濃鮮甜，雲吞內餡包含來自水產養殖改善項目的蟹肉、水產養殖管理委員會認可的鮮蝦及豬肉，搭配全隻嫩滑的雞件，而素翅增加了口感，小唐菜亦吸收了雞肉的精華，每一口都分量十足。
欖菜乾煸蓮藕帶子肉鬆──以海洋管理委員會認證的加拿大帶子粒、冬筍粒、馬蹄粒、蓮藕粒、紅椒、腰果碎製成，加入欖菜醬汁乾煸翻炒至入味，最後以精巧的炸米紙鳥巢盛載，口感豐富。
雪菜濃湯海皇煨麵──材料豐富，碗上備有水產養殖管理委員會認證的蝦球和帶子，以及小棠菜粒、鮮菇及上海麵等，可按喜好即場倒入以功夫茶壺盛載著的濃雞湯和雪菜粒，香氣四溢。
凱悅軒
尖沙咀河內道18號香港凱悅酒店3樓營業時間
3721 7788
尖沙咀凱悅酒店│請請吧15周年推出限量版威士忌
尖沙咀凱悅酒店踏入15周年，請請吧隆重推出限量版15年單一麥芽蘇格蘭威士忌紀念這重要里程碑。
請請吧15周年紀念威士忌由蘇格蘭斯佩賽地區著名酒廠精心釀造，採用高品質單一麥芽，並在Oloroso 四分之一雪莉桶中陳釀15年，原酒層次豐富，口感細膩。每瓶佳釀均人工寫上編號，瓶身標籤設計靈感來自酒吧獨特的中國風格裝潢，紀念請請吧15周年的歷史時刻。
雪莉桶陳釀15年威士忌口感順滑
這款威士忌酒精濃度為55.2%，每瓶容量為700毫升，散發青蘋果和梨子的芬芳，伴隨著蜜糖、香草奶油和柑橘的香氣。酒體口感順滑，富含拖肥糖、乾杏、葡萄乾及蘋果的味道。尾韻以蜜糖麥芽帶出輕微的煙熏味和乾果的風味，讓人回味無窮。限量版威士忌於請請吧獨家供應，為威士忌愛好者帶來獨特的品鑑體驗。
價格──每杯$158、雙份$258、每瓶$1,888(早鳥優惠：於2024年9月24日或之前優惠價每瓶$1,588)
請請吧
尖沙咀河內道18號香港凱悅酒店3樓營業時間
下午5時至凌晨
3721 7722