尖沙咀好去處｜維港露天餐廳INK Café 10月13日舉行Oktoberfest慕尼黑啤酒節 現場音樂齊舉杯狂歡

INK Cafe舉辦的Oktoberfest德國慕尼黑啤酒節將於10月13日星期五晚上8時30分至晚上11時舉行，成人票價每位HK$480，每人包括多款德國美食及2杯手工啤酒。精選啤酒有香港精釀啤酒H.K. Lovecraft的Vienna Amber Lager手工啤及King In Yellow Helles Lager手工啤，帶有傳統德國特色麥芽釀製，味道豐富且暢快清爽。
尖沙咀好去處｜手風琴和銅管樂器現場演奏Ｘ手工啤酒
尖沙咀香港藝術館地面維港海傍INK Cafe將於10月13日星期五當晚舉辦Oktoberfest德國慕尼黑啤酒節，務求將當地節日狂歡氣氛帶到香港置身其中，在沿海露天星空下享受各式德國傳統美食及手工啤酒，場內樂隊更以手風琴和銅管樂器現場演奏，讓大家在熱鬧音符下連同海浪聲相伴盡情慶祝。
尖沙咀好去處｜德國傳統美食及手工啤酒套餐
套餐包括多款可供分享的德國美食，包括：
- Pretzels：椒鹽脆餅麵包配啤酒芝士醬
- Reiberdatschi：煙燻三文魚薯餅配酸忌廉及蘋果醬
- Currywurst Fries：自家製豬肉腸薯條配手撕豬肉及芝士咖喱番茄醬
- Flammkuchen：煙燻豬五花薄餅、洋蔥、法式鮮忌廉及藏茴香
- Schnitzel：炸雞肉扒配啤酒洋蔥及芝士麵包
尖沙咀好去處｜Oktoberfest德國慕尼黑啤酒節內容
INK Cafe位於尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館G樓，德國Oktoberfest慕尼黑啤酒節座位名額有限，如有興趣請先預訂。
- 10月13日星期五，晚上8時30分至晚上11時舉行
- 當晚設有手風琴和銅管樂器現場樂隊演奏
- 成人票價每位HK$480，每人包括多款德國美食及香港精釀啤酒H.K. Lovecraft的2杯啤酒
地址和訂座：
香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館G樓
（852）3500 5881；inkcafe.com.hk