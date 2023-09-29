尖沙咀好去處｜維港露天餐廳INK Café 10月13日舉行Oktoberfest慕尼黑啤酒節 現場音樂齊舉杯狂歡

INK Cafe舉辦的Oktoberfest德國慕尼黑啤酒節將於10月13日星期五晚上8時30分至晚上11時舉行，成人票價每位HK$480，每人包括多款德國美食及2杯手工啤酒。精選啤酒有香港精釀啤酒H.K. Lovecraft的Vienna Amber Lager手工啤及King In Yellow Helles Lager手工啤，帶有傳統德國特色麥芽釀製，味道豐富且暢快清爽。