尖沙咀好去處｜1881 NAKED FLOWERS花舞光影展！8大展區打卡位+沉浸式多感觀花海體驗

尖沙咀好去處｜由日本知名光影創意公司 NAKED, INC. 打造的《大華繼顯 UOB Kay Hian 呈獻「NAKED FLOWERS 花舞光影展」》，由 4 月 27 日起正式登陸尖沙咀1881。展覽以花卉作主題帶來沉浸式五感之旅，為視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、以至味覺帶來想像不到的震撼。展覽分為 8 大展區，佔地接近1萬平方呎，每個展區都好適合打卡，一於叫埋朋友一齊去影靚相啦！

大華繼顯 UOB Kay Hian 呈獻「NAKED FLOWERS 花舞光影展」

由日本知名光影創意公司 NAKED, INC. 打造的《大華繼顯 UOB Kay Hian 呈獻「NAKED FLOWERS 花舞光影展」》，現已登陸「1881」並於 4 月 27 日正式公演。 NAKED FLOWERS 以花卉作主題帶來沉浸式五感之旅，是次展覽選址為尖沙咀「1881」，佔地 接近 10,000 平方呎，並分設 8 大展區，為視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、以至味覺帶來想像不到的 震撼。 「NAKED FLOWERS 花舞光影展」將於 2024 年 4 月 27 日至 10 月 27 日假 「1881」公開展出， 展覽期為半年，展覽早鳥門票已於攜程 Trip.com 公開預售，優惠票價為成人港幣$150、小童、 學生、長者及殘疾人士港幣$120；而 4 月 27 日起以正價發售，票價為成人港幣$180、小童、學 生、長者及殘疾人士港幣$150。團隊希望帶領大家走進夢幻花朵秘境，並巧妙地建構出極具 NAKED 風格的繽紛花花世界，將引領大家走進一個超越現實的魔幻花朵之境。場內散發著多 種法國嬌蘭花草水語香水的香氣，讓參觀者猶如置身花海中，震撼五感，將感觀體驗推向極致。

1881 露天廣場5米高NAKED BIG BOOK 甫進「1881」露天廣場 (Grand Piazza) 已經能夠走入 NAKED FLOWERS 的花花世界，團隊打造 了五米高的 NAKED BIG BOOK 以及互動體驗房，讓遊客免費打卡，亦可購買冰涼的玫瑰冷泡伯爵茶 ($48)，遊覽 BIG BOOK 同時可稍作休息解解渴。想完整體驗 NAKED FLOWERS 完整旅程更可稍移玉步，購票入場。

NAKED FLOWERS 8大打卡互動展區 第一展區：花の書 NAKED BIG BOOK 寫滿神秘實驗筆記的巨型書本，在每 個翻頁的瞬間帶領觀眾進入花朵之境，探索體驗隱藏在花中的秘密。 第二展區：芬芳花園 BIG FLOWER GARDEN 站在巨大的花朵面前看看吧。享受 溫柔的花香。伴隨著花香四溢，花瓣飛舞，引領我們步入神秘花園深處。 第三展區：野生花園 WILD FLOWER GARDEN 如春日花田般瀰漫著馥郁芬芳，蝴蝶之翼的剪影宛如妖精一般變幻飛舞，帶來更多的花朵繽紛綻放。

第四展區：綻放花園 MOSAIC FLOWER GARDEN 經過牆壁時，宛如自身影子般盛大的花朵在整個牆面上綻放。請期待會開出怎樣的花吧。 第五展區：花の微觀世界 MICROSCOPY OF FLOWERS 美麗的花朵背後是一個什麼樣的世界呢？讓我們來看看創造顏色和氣味的花細胞的微觀世界，一個像是宇宙般的廣闊空間。

第六展區：花朵小徑 FLOWER PATH 各式各樣的花瓣與種子，形成的花吹雪的隧道。穿越隨風舞動的鮮豔花瓣和種子所組成的隧道，一起前往櫻彩花園吧。 第七展區：桜吹雪 OUSAI GARDEN 璀璨的花瓣飄舞，被夢幻般的櫻花包圍。品嚐特製飲品，沉浸在花海中，享受前所未有的「賞花奇遇」。 第八展區：與世界連接の蒲公英 DANDELION 充滿和平的世界 A WORLD FULL OF PEACE 「DANDELION」是一個連接世界的藝術作品。吹拂蒲公英，飄舞的蒲公英棉絮將透過網路在世界各地飄舞，在設置在各地的「 DANDELION」附近中綻放。蒲公英絨毛將承載著「願和平降臨於世界」「願世界變得更加美好」這些願望，在世界各地綻放。

NAKED CAFÉ BAR 欣賞完整個展覽，更可於館內的 Café Bar 內稍作休息店內提供花果梳打及冷泡花茶選購享用。延續 NAKED FLOWERS 的神髓，客人將飲品置於吧台投影位置時，影像會因應不同的飲品 而綻放出相應的花卉。

攝影比賽打卡贏 400% BE@RBRICK 作為冠名贊助的大華繼顯亦會於場內舉辦攝影比賽，參賽方式如下： 於 NAKED FLOWERS 影展入口售票處領取指定比賽相框 讚好及追蹤大華繼顯 UOB Kay Hian HK Facebook 專頁 用指定比賽相框在 NAKED FLOWERS 影展現場打卡影相 掃描比賽相框上的二維碼，提交參賽照片 領取比賽相框地點：NAKED FLOWERS 影展入口售票處 比賽日期：2024 年 4 月 27 日至 10 月 27 日 23:59 (比賽共有 6 輪，每月一輪，每輪於當月 27 號 23:59 截止 )。 獎品：每名得獎者可獲 400% BE@RBRICK 1 隻 (得獎作品將由主辦方大華繼顯選出，每月得獎名額共 3 位)。 得獎者公布：每輪比賽完結後 7 個工作天內留意大華繼顯 UOB Kay Hian HK Facebook 專頁，得獎作品同時亦有機會被發佈。 除此之外，訪客於 NAKED CAFÉ BAR 購買飲品並掃描二維碼填寫表格，即可獲得展覽限定清酒杯一隻。瀏覽此連結了解更多。

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