尖沙咀廿三SUKIYAKI 壽喜燒套餐買一送一 人均$233歎近江和牛/席前烹煮關西風糖烤壽喜燒

廿三SUKIYAKI以關西風糖烤壽喜燒為主打，先將砂糖撒在牛肉上，烤出焦糖的香氣，然後再用特製的壽喜燒醬汁烹煮。師傅會於席前以正宗手法，在顧客面前將牛肉烹煮至最佳的食用狀態。牛肉選用有著超過400年歷史的近江牛，這種和牛與神戶牛、松阪牛並列為日本三大和牛，其肉質細膩，脂肪甘甜。

雪女すきやき壽喜燒午市套餐包括：

前菜、滑子菇海苔蒸蛋、野菜、近江牛壽喜燒鍋 （近江牛肉眼、西冷、牛肩共約150 克）、日式滑蛋牛肉飯、吸物、甜品

風神すきやき壽喜燒午市套餐包括：

前菜、滑子菇海苔蒸蛋、野菜、近江牛壽喜燒鍋 （近江牛肉眼、西冷、牛肩共約180 克）、日式滑蛋牛肉飯、吸物、甜品

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】近江牛壽喜燒午市套餐（12:00-13:30/ 13:30-15:00）

雪女すきやき壽喜燒午市套餐

KKday 優惠：星期二至日HK$465/2 位，平均HK$232.5/位（原價 HK$931/2位）（已包括原價加一服務費）

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風神すきやき壽喜燒午市套餐

KKday 優惠：星期二至日HK$575/2 位，平均HK$287.5/位（原價 HK$1,151/2位）（已包括原價加一服務費）

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*用餐日期：2024年9月1至30日

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風神すきやき壽喜燒午市套餐

KKday 優惠：HK$471/位（原價 HK$575/位）（已包括原價加一服務費）

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*用餐日期：2024年8月11至9月30日