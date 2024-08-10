尖沙咀廿三SUKIYAKI 壽喜燒套餐買一送一 人均$233歎近江和牛/席前烹煮關西風糖烤壽喜燒

尖沙咀最新開幕的壽喜燒餐廳廿三SUKIYAKI，於KKday上推出買一送一套餐優惠！人均$233歎席前烹煮關西風糖烤壽喜燒，令和牛味道更甘香。今日中午12時開搶，想知詳情即睇內文！
廿三SUKIYAKI以關西風糖烤壽喜燒為主打，先將砂糖撒在牛肉上，烤出焦糖的香氣，然後再用特製的壽喜燒醬汁烹煮。師傅會於席前以正宗手法，在顧客面前將牛肉烹煮至最佳的食用狀態。牛肉選用有著超過400年歷史的近江牛，這種和牛與神戶牛、松阪牛並列為日本三大和牛，其肉質細膩，脂肪甘甜。
雪女すきやき壽喜燒午市套餐包括：
前菜、滑子菇海苔蒸蛋、野菜、近江牛壽喜燒鍋 （近江牛肉眼、西冷、牛肩共約150 克）、日式滑蛋牛肉飯、吸物、甜品
風神すきやき壽喜燒午市套餐包括：
前菜、滑子菇海苔蒸蛋、野菜、近江牛壽喜燒鍋 （近江牛肉眼、西冷、牛肩共約180 克）、日式滑蛋牛肉飯、吸物、甜品
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】近江牛壽喜燒午市套餐（12:00-13:30/ 13:30-15:00）
雪女すきやき壽喜燒午市套餐
KKday 優惠：星期二至日HK$465/2 位，平均HK$232.5/位（原價 HK$931/2位）（已包括原價加一服務費）
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風神すきやき壽喜燒午市套餐
KKday 優惠：星期二至日HK$575/2 位，平均HK$287.5/位（原價 HK$1,151/2位）（已包括原價加一服務費）
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*用餐日期：2024年9月1至30日
【KKday 快閃限量搶 –8 折】近江牛壽喜燒午市套餐（12:00 - 13:30/ 13:30 - 15:00）
雪女すきやき壽喜燒午市套餐
KKday 優惠：HK$381/位（原價 HK$465/位）（已包括原價加一服務費）
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風神すきやき壽喜燒午市套餐
KKday 優惠：HK$471/位（原價 HK$575/位）（已包括原價加一服務費）
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*用餐日期：2024年8月11至9月30日
狐火すきやき壽喜燒晚市套餐包括：
前菜、滑子菇海苔蒸蛋、野菜、近江牛壽喜燒鍋 （近江牛肉眼、西冷、牛肩共約150 克）、日式滑蛋牛肉飯、吸物、甜品
雷神すきやき 壽喜燒晚市套餐包括：
前菜、滑子菇海苔蒸蛋、廚師長特別推薦料理、野菜、近江牛壽喜燒鍋 （近江牛肉眼、西冷、牛肩共約180 克）、日式滑蛋牛肉飯、吸物、甜品
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】近江牛壽喜燒晚市套餐（18:00 - 19:45/ 20:00 - 21:45）
狐火すきやき壽喜燒晚市套餐
KKday 優惠：星期二至日HK$795/2 位，平均HK$397.5/位（原價 HK$1,591/2位）（已包括原價加一服務費）
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雷神すきやき 壽喜燒晚市套餐
KKday 優惠：星期二至日HK$1,015/2 位，平均HK$507.5/位（原價 HK$2,031/2位）（已包括原價加一服務費）
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*用餐日期：2024年9月1至30日
尖沙咀廿三SUKIYAKI
優惠期 (預訂期) ：2024年8月10日12:00至8月16日23:59
用餐日期：2024年 8月1日至8月31日
地址：尖沙咀諾士佛臺10號23樓