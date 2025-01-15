尖沙咀放題｜海港城うまい鮨勘 高質和牛放題壽喜燒$680起 九州宮崎 A5「貴族の牛」首次到港！

來自日本東京的 うまい鮨勘自在尖沙咀海港城開設海外分店後，一直堅持每日從日本網羅優質食材直送抵港，口碑不俗。店舖近日更引入有「貴族の牛」美譽的九州宮崎縣A5級別和牛，並在新推出的120分鐘「貴族の牛 」奢華盛宴菜單上供應，食客可以免費追加，享受超豪華的日本滋味！

今次うまい鮨勘特意為食客獨家引入來自日本九州宮崎縣的A5級別和牛「貴族の牛」。這款和牛是由位於九州宮崎縣的有田牧畜産業特別為 うまい鮨勘(香港店)獨家悉心飼養，經日本畜產協會認證為 100% 純種黑毛和牛，並在「牛枝肉取引規格」中的精肉率(步留等級)、油花交雜 (BMS)、肉質組織、肉色(BCS)和脂肪顏色(BFS)均獲得最高等級，並評分為最高的 A5 級別。「貴族の牛」油花精美，肉質細嫩，不論以壽喜燒或是涮涮鍋方式享用都同樣美味滿分！

「貴族の牛 」奢華盛宴菜單 免費追加 A5 和牛

「貴族の牛 」奢華盛宴菜單($880/位)，用餐時間為120分鐘，客人可先享用6款前菜，包括:日式磯煮鮑魚、日式番茄沙律/蟹籽沙律、時令日本生蠔(1 隻)、是日豐州直送刺身(3 片)、雪場蟹茶碗蒸及雜錦天婦羅。享受過前菜後，食客可以選擇以壽喜燒或涮涮鍋的方式，免費追加品嚐在うまい鮨勘獨家供應的 A5 級宮崎縣產「貴族の牛 」(西冷/肉眼)、日本野菜、稻庭烏冬及日本雞蛋，感受傳統日式風味，冬日時份最適合吃熱辣辣的鍋物暖身！

120 分鐘「貴族の牛 」奢華盛宴菜單

供應期限：星期一至日，午市及晚市時段

價錢: 每位 $880 (另設加一服務費) 截單時間於入座後第 90 分鐘開始