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生活
2023-12-16 12:00:59

尖沙咀火鍋｜「台北‧寬巷子」午市一人鍋$88起 晚市全新黃金酸菜魚 抵食烚烚巷子鍋外賣套裝

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尖沙咀火鍋｜「台北‧寬巷子」午市一人鍋$88起 晚市全新黃金酸菜魚 抵食烚烚巷子鍋外賣套裝

尖沙咀火鍋｜「台北‧寬巷子」午市一人鍋$88起 晚市全新黃金酸菜魚 抵食烚烚巷子鍋外賣套裝

雖然香港冬天不太冷，但享用美味又暖笠笠的火鍋絕對是冬季的指定動作！位於尖沙咀海港城的「台北‧寬巷子」主打台式火鍋，而且坐擁維港海景，一向深受食客歡迎。餐廳最近在午市推出限定「巷子一人鍋」，最平$88起就有交易，晚市更有全新麻辣雞煲及黃金酸菜魚鍋品。另外如果想安在家中慢慢歎，更有抵食烚烚巷子鍋外賣套裝，除火鍋食品外更包含小火鍋、火鍋爐支架，設備齊全！

「台北‧寬巷子」午市一人鍋$88起

「台北‧寬巷子」推出午市限定的巷子一人鍋，客人可自選湯底、主食、配料及 飲品，另外加送時蔬拼盤一份，配搭豐富多變化！湯底方面必試店舖招牌東方美人及巷子麻辣鍋，前者鮮甜滋補後者香辣，更富有鴨血及豆腐，正宗台式火鍋滋味，真材實料之餘更是均熬足 48 小時以上，味道香濃，吃火鍋一流。配料可自選三款心儀配料，設有肉類、內臟、丸類、豆製品及蔬菜可供選擇，牛肉亦有多款上乘部位，如肩胛肉、牛五花、美國牛小排、和牛西冷及和牛肉眼等，一樣牛味十足！主食則可選擇黑鑽米飯、王子麵、新竹米粉、手工麵或紅薯細粉，相當飽肚。

巷子一人鍋
供應時間：（星期一至五）正午 12 時至 5 時
收費：$88（自選一款湯底 1 款、主食 1 款、火鍋配料 3 款及飲品 1 杯）
供應時間：（星期六、日及公眾假期）上午 11 時 30 分至下午 5 時
收費：$128（自選一款湯底 1 款、主食 1 款、火鍋配料 4 款及飲品 1 杯）

晚市新出麻辣雞煲及黃金酸菜魚

除了台式火鍋，為滿足港人喜好，「台北‧寬巷子」在晚市新推麻辣雞煲（$238）及黃金酸菜魚（$238）。麻辣雞煲使用辛香料，薑、蒜和紫洋蔥炮製，更特別加入獨家秘製的麻辣醬，令到每塊雞件麻香撲鼻，入口香辣惹味。黃金酸菜魚則以南瓜、辣椒、花椒作配搭，加入自家秘製的雞汁魚骨南瓜高湯配搭酸菜及新鮮魚片，其鹹香開胃且帶有椒麻微辣感，重口味人士必試！

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抵食烚烚巷子鍋外賣套裝

另外「台北‧寬巷子」就新設烚烚巷子鍋外賣套裝（$178）備有自選的火鍋湯底（一公升足料份量）及湯料外，更設有小火鍋、火鍋爐支架、香料配料及食物夾等火鍋用品，滿足不同人士的需要，不論一個人還是一大班人在家慢慢享用，都一樣可以食得滿足。

台北‧寬巷子
地址：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海運大廈地下 OTG57 號舖
電話：3188 2840 營業時間：12:00-22:30

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