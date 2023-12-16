尖沙咀火鍋｜「台北‧寬巷子」午市一人鍋$88起 晚市全新黃金酸菜魚 抵食烚烚巷子鍋外賣套裝

雖然香港冬天不太冷，但享用美味又暖笠笠的火鍋絕對是冬季的指定動作！位於尖沙咀海港城的「台北‧寬巷子」主打台式火鍋，而且坐擁維港海景，一向深受食客歡迎。餐廳最近在午市推出限定「巷子一人鍋」，最平$88起就有交易，晚市更有全新麻辣雞煲及黃金酸菜魚鍋品。另外如果想安在家中慢慢歎，更有抵食烚烚巷子鍋外賣套裝，除火鍋食品外更包含小火鍋、火鍋爐支架，設備齊全！

「台北‧寬巷子」午市一人鍋$88起

「台北‧寬巷子」推出午市限定的巷子一人鍋，客人可自選湯底、主食、配料及 飲品，另外加送時蔬拼盤一份，配搭豐富多變化！湯底方面必試店舖招牌東方美人及巷子麻辣鍋，前者鮮甜滋補後者香辣，更富有鴨血及豆腐，正宗台式火鍋滋味，真材實料之餘更是均熬足 48 小時以上，味道香濃，吃火鍋一流。配料可自選三款心儀配料，設有肉類、內臟、丸類、豆製品及蔬菜可供選擇，牛肉亦有多款上乘部位，如肩胛肉、牛五花、美國牛小排、和牛西冷及和牛肉眼等，一樣牛味十足！主食則可選擇黑鑽米飯、王子麵、新竹米粉、手工麵或紅薯細粉，相當飽肚。