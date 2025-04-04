尖沙咀火鍋｜金巴脷蠔城潮汕牛海鮮火鍋 套餐低至人均$115起 $8/隻特大台山蠔

尖沙咀金巴脷蠔城潮汕牛海鮮火鍋最近推出超抵優惠，由即日起只需惠顧火鍋套餐及出示優惠券，即可以每隻$8的價錢任點任食台山蠔！餐廳供應肥美特大台山蠔，吃起來啖啖肉，打邊爐一流！另外餐廳亦有推出4人及6人火鍋套餐，食材包括蠔及潮汕牛肉，更送養生五指毛桃鍋底，人均最平$115起，性價比高！

$8/隻特大台山蠔 無限任點任食 金巴脷蠔城潮汕牛海鮮火鍋首次推出台山蠔優惠，每隻只需$8，食客可以任點任食，只需惠顧火鍋套餐及出示優惠券就能享用優惠！台山蠔（廣東台山生蠔）是中國著名的優質蠔種，肉質肥美鮮甜、肉質爽滑，當中特別以台山汶村鎮、深井鎮一帶的養殖蠔最具人氣！

火鍋套餐超值優惠 金巴脷蠔城潮汕牛海鮮火鍋推出4人及6人火鍋套餐，豐富食材包括蠔及潮汕牛肉，更有期間限定優惠，惠顧套餐即送養生五指毛桃鍋底一個(價值$48)。

蠔城特式4人套餐$488：潮汕手切吊龍、潮汕手切匙仁、潮汕牛丸、新鮮牛雜拼、特式三選二(爽脆生蠔4隻/脆皮雞件半隻/本地水魚) 、田園蔬菜籃、日式烏冬、贈送養生五指毛桃火鍋湯底

蠔城特盛6人套餐$688：潮汕手切吊龍、潮汕手切匙仁、潮汕牛𦟌、潮汕牛丸、新鮮牛胸油、新鮮牛雜拼、特式三選二(爽脆生蠔6隻/脆皮雞件一隻/本地水魚) 、脆炸響鈴、田園蔬菜籃、日式烏冬、贈送養生五指毛桃火鍋湯底 金巴脷蠔城潮汕牛海鮮火鍋

地址：尖沙咀金巴利道33-35號地下A&B號舖

電話：2693 0318