尖沙咀美食｜二鍋頭$318起7小時任飲任食酸菜魚+雞煲+過百款配料火鍋放題

今時今日任食放題花款愈玩愈多，用著數吸客留港消費。記者發現尖沙咀二鍋頭雞煲火鍋放題店超抵食，成人優惠價$318起可以任食多款口味的雞煲、豬手煲、牛尾煲、牛雜煲、烤魚、酸菜魚、超過100款火鍋配料、雪糕甜品，又可任飲啤酒飲品。最開心係7個鐘內無限時任飲任食，大家毋須趕頭趕命，可以慢慢歎！

任食雙乳雞煲 平時吃一道酸菜魚至少二百多元，難得可以任食，而且又可以任食6種口味烤魚，包括麻辣、酸辣、香辣、冬蔭功、醬香、番茄湯，客人自選清江魚或海鱸魚，單食這兩款魚已回本。任食的雞煲，增設了新口味，有惹味的重慶麻辣雞煲、辣酒東風螺雞煲、泰式冬陰雞煲、雙乳雞煲（即鹹牛乳及腐乳）。除了雞煲，更可任食IGable的秘製火焰牛尾煲及香濃黑椒豬手煲。不少食客吃這些煲已滿足，吃不下火鍋。

免費升級龍蝦海鮮粥底鍋 巨胃男女食完煲類有胃口再吃火鍋放題的話，必試尖沙咀店限定免費升級的龍蝦海鮮粥底鍋、鴛鴦湯或台式藥燉排骨鍋。超過100款任食配料之中，必食本地鮮滑牛、牛板腱、油鴨髀、活蜆、西班牙豬脢肉、紐西蘭羊肉。另加$40升級任食安格斯封門柳、新鮮鱔片、鵝腸等；另加$90則升級任食南非M6-M7和牛、頂級安格斯牛、黑安格斯牛頸脊、薄切牛舌片、新鮮龍躉片等。順便一提，店內最平精選牛肉火鍋2小時放題套餐成人$228起，只需加$60升級無限時任食，都勁抵！

滋味無限烤魚、牛雜煲、火鍋放題 星期日至四 成人優惠價$318，小童$138 星期五、六及公眾假期前夕 成人$358 ，小童$148 另加一 二鍋頭（尖沙咀店） 地址：尖沙咀漆咸道南53-55號嘉芙中心1樓

電話：35905650

營業時間：5時至凌晨12時

