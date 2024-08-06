尖沙咀美食｜人氣日式刨冰LAB ZERÕ 全新糖蔥餅刨冰+開心果糖不甩雪糕杯

尖沙咀LAB ZERÕ新出糖蔥餅刨冰

LAB ZERÕ主打日式刨冰，自開業以來一直受歡迎，店舖嚴選日本直送冰磚和日本製造的製冰機，做出的刨冰質感細膩綿密，賣相和美味兼備。必試最新出的「糖蔥餅刨冰」，用上糖蔥餅碎、芝麻花生椰絲、北海道牛奶味雪糕為餡料，配上自家磨製的老薑汁奶醬或原味奶醬供客人自行淋上刨冰，更有一份糖不甩作配料，層次豐富，還原傳統風味。新餐牌上還有每日限量供應的「麻糬雪糕杯」都值得一試，以自家製作的牛奶麻糬皮包裹雪糕，外皮軟糯而咬開冰涼滋味，每杯即叫即包，每日限量供應，售完即止。如果喜歡吃開心果甜品，則可試試店舖的開心果系列，包括「開心果刨冰」、「開心果提拉米蘇吐司」、「開心果糖不甩雪糕杯」及「開心果抹茶」，全部濃郁開心果味！



LAB ZERÕ

地址：尖沙咀金巴利道 68 號地下 B 舖

營業時間：12-9pm