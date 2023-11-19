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生活
2023-11-19 16:00:00

尖沙咀美食｜全新日本料理雪村登陸K11 Art Mall 4款指定食品半價+全單9折！

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尖沙咀美食｜全新日本料理雪村登陸K11 Art Mall 4款指定食品半價+全單9折！

尖沙咀美食｜全新日本料理雪村登陸K11 Art Mall 4款指定食品半價+全單9折！

秋冬聚會飯局多，想約上家人好友一齊嘆日本料理，又想食得豐富又超值？於尖沙咀全新開幕的雪村定是你的不二之選！餐廳提供逾 100 款豐富料理，由精緻的廚師發辦、讓人食指大動的滋味爐端燒、經典和食料理到傳統刺身壽司應有盡有，現為慶祝新店開幕，更推岀半價優惠及全單9折的限時優惠！

廚師團隊嚴選多款日本直送的矜貴魚鮮食材，以傳統烹調技藝配合時令更迭的節奏。

廚師團隊嚴選多款日本直送的矜貴魚鮮食材，以傳統烹調技藝配合時令更迭的節奏。

新張限定全單 9 折 + 指定食品半價優惠　

炙燒鱈魚白子柚子醋 $34（原價 $68）

  • 滑溜的鱈魚白子經炙燒後口感絕妙，配上酸香的柚子醋，吃起來非常開胃。

 

OMAKASE 刺身 8 点盛合 $244（原價：488）

  • 開胃菜後當然不能錯過性價比超高的 Omakase 刺身 8 點盛合，有別於市面上動輒千元起跳的 Omakase，現只需 $244即可嘆盡由日本各地直送到港的時令魚鮮！

鹽燒北海道喜之次 $144（原價 $288）

  • 除了刺身外，熱辣辣的爐端燒美食亦是秋冬必嘗之選，超推介鹽燒北海道喜之次，喜之次有著「海中紅寶石」的美譽，脂肪肥美上乘且膠質豐富，以鹽燒方式逼出豐富魚油，絕佳風味令人一試難忘！

串燒盛合 5 點 $84 （原價 $168）

  • 而節日飯聚不少人亦會點上幾杯美酒助興，不妨再配上一客惹味的串燒盛合 5 點，燃點飯聚氣氛！
鹽燒原條北海道喜之次 Omakase 壽司13貫 開放式壽司吧枱

嚴選矜貴魚鮮+食材

為了讓食客可以感受極上滿足的和食體驗，餐廳於選料上不惜工本，嚴選由日本各地直送到港的多款時令刺身、食材入饌，包括來自豐洲、只有在高級壽司店才會供應的本鮪（藍鰭吞拿魚），鮮美口感和豐富油脂，令其成為日本料理中的享負盛名的珍貴品種；必試的汁燒原隻活北寄貝，入口帶濃郁海產鮮香，讓人口水直流。

 

三色迷你杯飯 $98：入口鮮甜的海膽、軟綿香滑的吞拿魚蓉與鹹鮮的三文魚子完美結合，配上味道甘醇的醋飯，打卡之餘又美味！ 雪村刺身丼 $238：大廚選用入口即化的本鮪吞拿魚、鮮甜的帆立貝、肥美鮮嫩的油甘魚等多款時令魚鮮，組合成豐富的丼飯，配上滿口鹹香的三文魚子。 本鮪刺身盛合 $268：雪村選用來自全日本最大吞拿魚供應商「やま幸」的藍鰭吞拿魚，由豐洲直送到港，品質絕對有保證。 汁燒原隻活北寄貝 $128：雪村選用產自北海道刺身級活北寄貝，加入牛油與特製醬汁後，於客人面前即席現燒。

師傅心機之作「與兵衛」醋飯

除了魚鮮外，店內的醋飯亦是師傅心機之作，選用日本香甜的秋田小町米，混合來自日本供應商「横井醸造」的「與兵衛」赤醋製作而成，赤醋以酒粕經過長時間的熟成，帶有獨特香氣，兩者混合後使得醋味更飽滿而富層次，結合上新鮮的魚生片，製作成壽司、卷物或是丼飯，都能產生強烈的鮮味相乘效果，確保每一口都能帶給你最頂級的享受。

 

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雪村豪華卷 $98：大廚選用三文魚、吞拿魚等各款時令魚鮮，配上青瓜、甜蛋及醋飯包成豪華卷物，裹上滿滿鰹魚絲，更能突出魚類鮮味。 鯛魚湯泡燒飯團 $68：帶濃郁海鮮風味的鯛魚湯泡上香脆的燒飯糰，外濕內脆的雙重口感配合得天衣無縫。
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