尖沙咀美食｜全新日本料理雪村登陸K11 Art Mall 4款指定食品半價+全單9折！

秋冬聚會飯局多，想約上家人好友一齊嘆日本料理，又想食得豐富又超值？於尖沙咀全新開幕的雪村定是你的不二之選！餐廳提供逾 100 款豐富料理，由精緻的廚師發辦、讓人食指大動的滋味爐端燒、經典和食料理到傳統刺身壽司應有盡有，現為慶祝新店開幕，更推岀半價優惠及全單9折的限時優惠！