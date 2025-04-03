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生活
2025-04-03 16:00:00

尖沙咀美食｜和道屋x民豐粉麵期間限定套餐 $113歎手工日式布麵+餃子+糯米糍

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尖沙咀美食｜和道屋x民豐粉麵期間限定套餐 $113歎手工日式布麵+餃子+糯米糍

尖沙咀美食｜和道屋x民豐粉麵期間限定套餐 $113歎手工日式布麵+餃子+糯米糍

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尖沙咀人氣居酒屋和道屋聯乘71年荃灣老字號民豐粉麵，由4月7日起開始供應期間限定午市套餐以及午、晚市半放題，帶來日式食法的民豐手工布麵、手握餃子及糯米糍，大家不用排長龍都可以坐低慢慢舒服歎！

【和道屋x民豐午市期間限定套餐】原價$128，88折後$113 日式叉燒醬油湯布麵 嚴選北海道米豚製作叉燒，配民豐日式手工布麵。 香蒜燒汁配火炙和牛他他撈布麵 火炙鹿兒島和牛配搭民豐日式手工布麵及秘製香蒜燒汁日本醬油。

民豐布麵餃子日式演繹

午市期間限定套餐很豐富，前菜有沙律、日式小吃、茶碗蒸；主食可選香蒜燒汁配火炙和牛他他撈布麵或日式叉燒醬油湯布麵；小食有蒸民豐白菜豬肉手握餃子，配秘製柚子醋；甜品有民豐超人氣糯米糍。套餐$128，可享88折，折後只需$113。

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蒸煮民豐白菜豬肉手握餃子（配秘製柚子醋）肉餡鮮甜多汁，餃子皮散發鮮活麵粉香氣。 套餐包含「民豐粉麵」糯米糍。 71年老字號「民豐粉麵」糯米糍，外皮柔韌內餡香濃足料，每日限量供應。

任食宮崎A4和牛

午市及晚市另設半放題定食，其中一款定食提應和風沙律、日本A級海膽蟹肉甜筒、五款大漁浜燒（北海道日本帝王蟹腳、浜燒黑松露燒牡蠣、鹽燒牡蠣、金蒜芝麻燒帆立貝、鹽燒大蝦）；另一款定食供應牛油果醬凍豆腐沙律、日本真鯛薄切、10吋巨型爆膏大頭蝦配海膽黃金蟹膏、特選生燒5款串燒。兩款定食均可任食民豐白菜豬肉手握餃子(午市：每位兩份/ 晚市：任食）、11款手握魚生赤醋壽司、壽喜燒鍋或日式豆乳鍋配宮崎A4和牛、廣島牡蠣、北海道米豚（午市：每款兩份/ 晚市：任食）、溫泉蛋紫菜飯及稻庭烏冬；甜品包括民豐糯米糍一份（只限inline／電話／WhatsApp 預訂贈送）。

【和道屋x民豐期間限定半放題 (午市$388/位，晚市$498/位） 半放題任食宮崎A4和牛，配日式壽喜燒鍋或濃郁豆乳鍋。 日本A級海膽蟹肉甜筒 半放題可任食11款手握魚生赤醋壽司，有三文魚、油甘魚、八爪魚、火炙左口魚邊、香葱吞拿魚蓉、海膽魷魚、明太子沙律等。

【和道屋x民豐期間限定半放題】詳情

價錢：午市$388/位，晚市$498/位
另加$68位任飲啤酒及無酒精飲品；另加$98位任飲日本清酒、啤酒及無酒精飲品；5-10歲小朋友有半價優惠。

 

浜燒黑松露燒牡蠣及金蒜芝麻燒帆立貝 浜燒日本帝王蟹腳 巨型10吋巨型爆膏大頭蝦配海膽黃金蟹膏 搭配自家製即炸鍋巴 尖沙咀居酒屋和道屋聯乘71年荃灣老字號民豐粉麵，由4月7日起開始供應期間限定午市套餐以及午、晚市半放題。

和道屋 

地址：尖沙咀加連威老道46-48號恆隆銀行大廈地舖及閣樓
電話：2392 8828
營業時間：12nn-3pm-6pm-11pm 
inline網上預訂：https://inline.app/booking/WADO
WhatsApp預訂：http://wa.me/85270768726 
 

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