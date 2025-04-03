尖沙咀美食｜和道屋x民豐粉麵期間限定套餐 $113歎手工日式布麵+餃子+糯米糍

尖沙咀人氣居酒屋和道屋聯乘71年荃灣老字號民豐粉麵，由4月7日起開始供應期間限定午市套餐以及午、晚市半放題，帶來日式食法的民豐手工布麵、手握餃子及糯米糍，大家不用排長龍都可以坐低慢慢舒服歎！

民豐布麵餃子日式演繹 午市期間限定套餐很豐富，前菜有沙律、日式小吃、茶碗蒸；主食可選香蒜燒汁配火炙和牛他他撈布麵或日式叉燒醬油湯布麵；小食有蒸民豐白菜豬肉手握餃子，配秘製柚子醋；甜品有民豐超人氣糯米糍。套餐$128，可享88折，折後只需$113。

任食宮崎A4和牛 午市及晚市另設半放題定食，其中一款定食提應和風沙律、日本A級海膽蟹肉甜筒、五款大漁浜燒（北海道日本帝王蟹腳、浜燒黑松露燒牡蠣、鹽燒牡蠣、金蒜芝麻燒帆立貝、鹽燒大蝦）；另一款定食供應牛油果醬凍豆腐沙律、日本真鯛薄切、10吋巨型爆膏大頭蝦配海膽黃金蟹膏、特選生燒5款串燒。兩款定食均可任食民豐白菜豬肉手握餃子(午市：每位兩份/ 晚市：任食）、11款手握魚生赤醋壽司、壽喜燒鍋或日式豆乳鍋配宮崎A4和牛、廣島牡蠣、北海道米豚（午市：每款兩份/ 晚市：任食）、溫泉蛋紫菜飯及稻庭烏冬；甜品包括民豐糯米糍一份（只限inline／電話／WhatsApp 預訂贈送）。

【和道屋x民豐期間限定半放題】詳情 價錢：午市$388/位，晚市$498/位

另加$68位任飲啤酒及無酒精飲品；另加$98位任飲日本清酒、啤酒及無酒精飲品；5-10歲小朋友有半價優惠。