尖沙咀美食│國金軒The Mira全新單點菜單 鄧浩宏師傅和諧延續家的味道

尖沙咀「國金軒The Mira」，由行政總廚鄧浩宏師傅主理，作為香港米芝蓮推介當代粵菜食府，一直秉持以「和」為本的廚藝理念，帶來融和的新派粵菜家常味。今個夏日，鄧師傅更推出全新單點菜單，以本地食材及可持續發展海產入饌，糅合滋補養生之道，和諧延續招牌菜單中的家的味道。

國金軒The Mira│單點菜式傳統創新兼備 傳統婚宴必備菜式之一的百花釀蟹鉗，經過主廚重新演繹，以日本松葉蟹及南澳帶子打成膠，加入清甜水晶梨蓉的酸甜醬，開胃醒神，搖身一變成為極吸睛的「梨香百花松葉蟹鉗」($138)。而創作靈感源自另一懷舊菜式桂花炒素翅的「瑤柱蟹肉桂花炒花膠條」($488)，由優質花膠取代素翅，搭配日本大分縣蘭王蛋及蟹肉，蛋香濃郁，乾身鑊氣足，盡顯大廚的炒功。

炎夏食用以辛辣見稱的四川香料有排濕作用，行政總廚鄧浩宏師傅獨愛為菜式低調注入辛香，一道刺激味蕾的「辣子法國乳羊腩」($588)，用上來自法國的90日乳羊，混合多種辣椒及香料炆煮至軟腍，炸至外酥內嫩，有助溫熱身體、祛除在冷氣間積聚的寒氣，極有食療效果。



國金軒The Mira│夏日消暑湯品冬瓜盅

炎炎夏日，不二之選的湯品「原隻鮮蟹鉗錦繡冬瓜盅」($398，須提前24小時預訂），消暑解熱的，以原個冬瓜作盛器，湯頭以田雞及雞腎為主要食材，並加入老雞、赤肉及金華火腿等，配以原隻肉蟹鉗，先隔水蒸四小時，再燉兩小時，所有食才滋味融入湯中。另一珍品菜式「脆皮家鄉釀關東海參」($288)，選用價值高且肥厚軟滑的日本關東遼參，餡料則是豬肉碎及鮮蝦膠，再以自家製的烏黑墨魚漿包裹酥炸而成，外表酥脆內裡爽彈，雙重享受。