尖沙咀5,000呎玩味大排檔「港久新街」推出一歲店慶活動！限定推出宵夜時段$198任食串燒啤酒、1折$9.8歎港式街頭滷水三拼、$16.8超惹味蒜蓉燒蠔、訂座即享晚市85折優惠及晚市入座即送幸運餅等，想知優惠詳請即睇內文！

「港久新街」佔地全層5,000呎，以舊香港情懷元素，打造出玩味感十足的新派大排檔。餐廳主打多款香港多款地道傳統佳餚，招牌菜式包括經典潮式滷水拼盤、大廚脆皮鹹豬手、懷舊雞蛋焗魚腸、香酥脆皮牛肋骨等大排檔美食。踏入一周年，推出多個期間限定優惠。

1 折優惠$9.8即歎港式街頭滷水三拼

由即日起至11月30日，提前WhatsApp或電話進行預約，即享Soul Guide港式街頭滷水限時1折優惠，超抵超值！六拼只需$16.8、三拼低至$9.8！

$198 歎盡20款串燒啤酒宵夜放題

逢星期五及六晚上9:30後，只需$198即享150分鐘串燒啤酒宵夜放題，任食20多款即叫即製惹味串燒，額外加$60更可享香港品牌S Class原漿啤酒任飲，任食任飲感受夜繽紛！

優惠一覽

優惠1：1歲店慶優惠，港式街頭凍滷水低至1折

優惠2：每日下午3時後，超惹味蒜蓉燒蠔 優惠價$16.8/隻