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生活
2025-04-03 12:00:00

尖沙咀美食｜「安娣瑪萊」爺子海南雞飯晚市套餐買一送一

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尖沙咀美食｜「安娣瑪萊」爺子海南雞飯晚市套餐買一送一

尖沙咀美食｜「安娣瑪萊」爺子海南雞飯晚市套餐買一送一

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由本地星馬菜品牌海南少爺團隊打造的安娣瑪萊，為慶祝品牌於尖沙咀海運大廈店開業15周年，由4月7日起特推「爺子海南雞飯套餐」晚市買一送一優惠，折後人均只需$64，超抵食！

班蘭葉香茅湯浸雞

「爺子海南雞飯」 套餐包括小食、椰子雞湯、椰香雞飯及檸檬茶，原價每客$128。挑選50日嫩滑白皮雞製作，浸雞湯汁採用米芝蓮推薦食府海南少爺的秘製配方再精心調配。湯底以天然班蘭葉、芫荽根及香茅細火慢熬，將雞肉浸煮至充分吸收香料精華，雞皮薄而爽脆，雞肉嫩滑多汁又入味。椰子雞湯使用椰皇水熬製，湯底清甜滋潤。椰香雞飯亦加入椰皇水，並創新混合了橄欖油同煮，米飯香氣撲鼻。雞飯取名「爺子」不僅是向海南少爺致敬，更傳承海南少爺的獨特風味，並根據港人口味精心改良，融入健康元素。
 

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「爺子海南雞飯」 套餐包括小食、椰子雞湯、椰香雞飯及檸檬茶，原價每客$128，折後人均只需$64。 香茅椰糖烤雞全翼$22/隻 以超過20種配料醃味，再搽上椰糖烤香，飽滿爆汁。

「爺子海南雞飯套餐」買一送一優惠詳情

＊透過inline連結 https://inline.app/booking/Auntie/MALAY 訂座，並輸入優惠碼「HCB1G1」即可享用優惠。
＊優惠只適用於星期一至四晚市（每日下午5時後入座計）
＊優惠不適用於公眾假期
＊每位客人每次惠顧限用優惠一次
＊優惠推廣期至4月30日

酸檸青汁蒸原隻釀魷魚$188 魷魚圈釀入蝦肉及芫荽免治豬肉，芫荽椰糖辣椒青檸汁相當開胃。 班蘭咖椰多士$48 馬來西亞進口方包烘後特別鬆脆，配以鮮牛油及冰涼的特製班蘭咖央忌廉。

肉骨茶無限添飲湯底

另一必吃瑪萊肉骨茶，晚市時段只要加$28，即可無限添飲湯底。每日以自家調配超過12款藥材熬製湯頭，湯味甘甜，不會太苦或太辛口。開胃菜推介酸檸青汁蒸原隻釀魷魚，火箭魷魚釀入自家製芫荽蝦肉免治豬肉餡料，先蒸後烤，最後淋上由芫荽椰糖青檸汁，加入少許辣椒調製而成，清新香口。小食別錯過以超過20種配料醃製的爆汁香茅椰糖烤雞全翼，以及選用馬來西亞進口鬆脆方包製作的班蘭咖椰多士。
 

瑪萊肉骨茶 $158 (+$28升級無限添飲)配料有一字排骨、腐竹、豆卜及冬菇。 餐廳的室內設計靈感來自殖民地風格的娘惹宅院，加上「Auntie」般熱情好客的服務，營造出如家庭般溫暖的用餐氛圍。

安娣瑪萊

地址: 尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下G16號舖
電話: 2110 3533
營業時間:11:30am–10pm
 

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