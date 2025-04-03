尖沙咀美食｜「安娣瑪萊」爺子海南雞飯晚市套餐買一送一

由本地星馬菜品牌海南少爺團隊打造的安娣瑪萊，為慶祝品牌於尖沙咀海運大廈店開業15周年，由4月7日起特推「爺子海南雞飯套餐」晚市買一送一優惠，折後人均只需$64，超抵食！

班蘭葉香茅湯浸雞 「爺子海南雞飯」 套餐包括小食、椰子雞湯、椰香雞飯及檸檬茶，原價每客$128。挑選50日嫩滑白皮雞製作，浸雞湯汁採用米芝蓮推薦食府海南少爺的秘製配方再精心調配。湯底以天然班蘭葉、芫荽根及香茅細火慢熬，將雞肉浸煮至充分吸收香料精華，雞皮薄而爽脆，雞肉嫩滑多汁又入味。椰子雞湯使用椰皇水熬製，湯底清甜滋潤。椰香雞飯亦加入椰皇水，並創新混合了橄欖油同煮，米飯香氣撲鼻。雞飯取名「爺子」不僅是向海南少爺致敬，更傳承海南少爺的獨特風味，並根據港人口味精心改良，融入健康元素。



肉骨茶無限添飲湯底 另一必吃瑪萊肉骨茶，晚市時段只要加$28，即可無限添飲湯底。每日以自家調配超過12款藥材熬製湯頭，湯味甘甜，不會太苦或太辛口。開胃菜推介酸檸青汁蒸原隻釀魷魚，火箭魷魚釀入自家製芫荽蝦肉免治豬肉餡料，先蒸後烤，最後淋上由芫荽椰糖青檸汁，加入少許辣椒調製而成，清新香口。小食別錯過以超過20種配料醃製的爆汁香茅椰糖烤雞全翼，以及選用馬來西亞進口鬆脆方包製作的班蘭咖椰多士。



安娣瑪萊 地址: 尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下G16號舖

電話: 2110 3533

營業時間:11:30am–10pm

