尖沙咀美食｜尖沙咀拿坡里手工Pizza $138起 Vesu Pizza Bar特色薄餅 必試「臘味炒芥蘭」口味

尖沙咀新餐廳推介！周末和一班朋友聚餐，如果想食得熱鬧開心，意式薄餅絕對是個不錯的選擇。Aqua Restaurant Group 餐飲集團旗下的全新意式薄餅吧 Vesu Pizza Bar日前正式在尖沙咀開幕，坐落於北京道1號三十樓，可以飽覽維港靚景！薄餅主打拿坡里手工做法和口味，用拿坡里窯烤爐進行烤焗，風味十足，價錢由$138起，即睇詳情！

尖沙咀Vesu Pizza Bar 拿坡里手工薄餅

Vesu Pizza Bar以拿坡里著名的維蘇威火山（Mount Vesuvius）命名，並以名字中的第一個字母「V」向樓下的姊妹餐廳Vista致敬。薄餅口味方面結合傳統與創新，製作出多款9寸的拿坡里手工薄餅，必食「Vesu World」系列薄餅，用上傳統拿坡里薄餅麵團與本地食材，「I'll Be Bok」(HK$138) 薄餅佈滿白菜奶油、馬蘇里拉芝士、脆皮豬肉碎、醋及薑，配搭獨特有創意，入口都充滿鹹香奶油香氣。而「Kai Lan and Sausage」(HK$138) 更是將港式「臘味炒芥蘭」變身成意式薄餅，將芥蘭和香腸加入深受拿坡里人喜愛的Salsiccia e friarielli薄餅中，吃起來鹹香四溢，值得一試。

菜單上還有一眾重新設計的意大利菜式，包括吞拿魚他他 (HK$88)、意式肉丸 (HK$68)、布拉塔芝士 (HK$88) 和傳統的拿坡里炸比薩球「Montanarine」(HK$48起) 佐馬蘇里拉芝士、雅枝竹及海膽等小食，味道同樣吸引！如果想小酎放鬆一下，推介以威士忌、鹹味黑啤和爆谷完美組合而成的「Popcorn」(HK$128) 和加入了抹茶、伏特加、榛果酒、可可和米漿的「How Matcha」(HK$128) ，充滿餐廳特色。



Vesu Pizza Bar

地址：九龍尖沙咀北京道1號30樓

電話：3427 2018