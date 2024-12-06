尖沙咀美食｜尖沙咀海港城海鮮主題餐廳「八一漁八」新推「五湖四海五蟹宴」 $1288歎巧手中菜

位於香港尖沙咀海港城內的海鮮主題餐廳「八一漁八 818 The Seafood」近日推出秋季限定蟹宴，用上大閘蟹、長腳蟹、奄仔蟹、紅花蟹及大肉蟹5款蟹炮製出「五湖四海五蟹宴」，鮮味十足！菜式包括芝士蟹肉焗蟹蓋、雙酒微醺奄仔蟹、砂朥越白胡椒焗阿拉斯加長腳蟹等，惹味又吸引。除了精緻佳餚，套餐亦包括秋季必吃的江蘇大閘蟹，每隻都肥美多膏，今次的蟹宴菜式豐厚，絕對是秋冬必吃，下文即睇介紹！

「八一漁八」五湖四海五蟹宴 $1288/位

「八一漁八」主打以各地新鮮時令海鮮烹調特色美食，今次新出的「五湖四海五蟹宴」則特別嚴選5款蟹製作菜色。前菜先有經典三品，包括外層金黃酥脆的芝士蟹肉焗蟹蓋、清新爽滑的日式皮蛋醬凍豆腐，以及金黃酥脆的潮式生炸蟹棗。主菜方面，必試由主廚精選上等奄仔蟹，以獨門秘方醉製的雙酒微醺奄仔蟹，酒香香醇，與蟹肉的鮮美完美融合。亦有江蘇大閘蟹，每隻精選 5 至 6 兩重，蟹膏甘香可口，令人回味。還有惹味的砂朥越白胡椒焗阿拉斯加長腳蟹，蟹肉鮮甜，白胡椒香氣獨特，以砂鍋烹調更有風味。心水推介荷香花蟹肉臘味糯米飯，齊集蟹肉的鮮美與臘味的脂香，入口香氣四溢。而新加坡總廚張偉忠師傅更將家鄉風味注入菜單，推出星洲辣椒蟹肉球，濃湯的甜、鮮、辣互相交疊，層層遞進，搭配香蒜牛油法包，令菜單層次更豐盛。