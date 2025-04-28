尖沙咀美食｜尖沙咀Aqua ANKH嚐味菜單回歸！ 全新7道菜品嚐「水」元素意日料理

位於尖沙咀的人氣海景餐廳Aqua為大家帶來口碑極佳的ANKH嚐味菜單，由即日起至7月8日限時供應，菜單包含全新7道以「水」的元素為主軸的當代意日料理，如蟹肉沙律配魚子醬、墨汁意大利飯配海鮮及海藻等，賣相精緻之餘味道亦有水準，絕對是近期約會或慶祝的高質選擇！

尖沙咀海景餐廳 必試ANKH嚐味菜單

今次Aqua的ANKH嚐味菜單驚喜回歸，並由 Aqua Restaurant Group 日本菜行政主廚Iwahashi Tatsuya與 aqua 香港行政主廚 Ilaria Zamperlin 共同創作，菜單以「水」為主題，巧妙運用「海水」這一源自傳統並廣泛應用於現代料理的烹調技法，細緻體現簡約與平衡的烹飪哲學，值得一試！

重點菜式有三色吞拿魚他他，齊集赤身、中拖羅及大拖羅三種部位，讓各位一次過品嚐三重口感滋味。蟹肉沙律配魚子醬更是必試的矜貴組合，鮮甜飽滿的皇帝蟹伴隨著席前淋上由青瓜、青蘋果、菠菜、芹菜及薑新鮮調製的冷壓翠綠醬汁，展現陸地與海洋風味的細膩平衡。主菜方面墨汁意大利飯配海鮮及海藻亦有驚喜，在岩石造型的墨汁意大利飯鋪上西西里紅蝦、爽口龍蝦、鮮嫩八爪魚、帶子和海膽，再以海葡萄、海藻及口感爽脆的植物「鹽指」作點綴，口感層次豐富。最後甜品「美麗的椰子」造型超打卡，靈感源自在意大利的海灘，將巧克力製成椰子造型，並內藏椰子蓉、椰子水與香甜多汁的芒果，為今餐作完美句號！



ANKH 嚐味菜單於4月8日至7月8日限時供應，每位港幣 1,188 元，另可加港幣 688 元搭配精選意大利佳釀及來自知名酒造的日本清酒。